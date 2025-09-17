Τηλεφωνική συνομιλία Μόντι-Πούτιν: Στην ατζέντα Ουκρανία και διμερής συνεργασία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, χαιρέτισαν την Τετάρτη (17/9) τη φιλία και τις θερμές σχέσεις τους, πραγματοποιώντας τηλεφωνική συνομιλία παρά την πίεση από την Ουάσινγκτον σχετικά με την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ινδία, η οποία έχει καταστεί σημαντικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, με τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα λόγω της επίθεσης της στην Ουκρανία.

Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ινδίας συνομίλησαν τηλεφωνικά μια μέρα μετά τις συνομιλίες του Μόντι με τον Τραμπ για τη σύγκρουση στην Ουκρανία και τους δασμούς.

«Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας είναι εξαιρετικά έντιμες και φιλικές», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε τηλεοπτική συνάντηση της κυβέρνησης μετά την τηλεφωνική συνομιλία.

Ο πρωθυπουργός Μόντι δήλωσε στην πλατφόρμα «X» ότι «δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω την ειδική και προνομιακή στρατηγική συνεργασία» και ότι η Ινδία είναι «έτοιμη να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία».

Ο Τραμπ και η Ουκρανία προσπαθούν να αποκόψουν τα ζωτικά έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια, τα οποία, όπως λένε, χρηματοδοτούν τον στρατό της Μόσχας και του επιτρέπουν να συνεχίσει την επίθεσή του.