ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τηλεφωνική συνομιλία Μόντι-Πούτιν: Στην ατζέντα Ουκρανία και διμερής συνεργασία
Ειδήσεις
18:26 - 17 Σεπ 2025

Τηλεφωνική συνομιλία Μόντι-Πούτιν: Στην ατζέντα Ουκρανία και διμερής συνεργασία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, χαιρέτισαν την Τετάρτη (17/9) τη φιλία και τις θερμές σχέσεις τους, πραγματοποιώντας τηλεφωνική συνομιλία παρά την πίεση από την Ουάσινγκτον σχετικά με την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ινδία, η οποία έχει καταστεί σημαντικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, με τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα λόγω της επίθεσης της στην Ουκρανία.

Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ινδίας συνομίλησαν τηλεφωνικά μια μέρα μετά τις συνομιλίες του Μόντι με τον Τραμπ για τη σύγκρουση στην Ουκρανία και τους δασμούς.

«Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας είναι εξαιρετικά έντιμες και φιλικές», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε τηλεοπτική συνάντηση της κυβέρνησης μετά την τηλεφωνική συνομιλία.

Ο πρωθυπουργός Μόντι δήλωσε στην πλατφόρμα «X» ότι «δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω την ειδική και προνομιακή στρατηγική συνεργασία» και ότι η Ινδία είναι «έτοιμη να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία».

Ο Τραμπ και η Ουκρανία προσπαθούν να αποκόψουν τα ζωτικά έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια, τα οποία, όπως λένε, χρηματοδοτούν τον στρατό της Μόσχας και του επιτρέπουν να συνεχίσει την επίθεσή του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Fed: Μία συνεδρίαση αλλιώτικη απ’ τις άλλες
Ειδήσεις

Fed: Μία συνεδρίαση αλλιώτικη απ’ τις άλλες

Lamda Development: Αύξηση εσόδων κατά 26% το α&#039; εξάμηνο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Lamda Development: Αύξηση εσόδων κατά 26% το α' εξάμηνο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ινδία αναζητά ασφαλή έξοδο για 9 τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία

Η Ινδία αναζητά ασφαλή έξοδο για 9 τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Ειδήσεις

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Λαβρόφ κατά Ρούμπιο: Διαφωνία για όσα συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα
Ειδήσεις

Λαβρόφ κατά Ρούμπιο: Διαφωνία για όσα συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ