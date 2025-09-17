Fed: Μία συνεδρίαση αλλιώτικη απ’ τις άλλες

Σε μια από τις πιο τεταμένες και πολιτικά φορτισμένες συνεδριάσεις των τελευταίων δεκαετιών, η Fed αναμένεται να προχωρήσει σήμερα (17/9) σε μείωση επιτοκίων κατά 0,25%, την ώρα που ο Τζερόμ Πάουελ βρίσκεται υπό πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει εσωτερικές διαφωνίες εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και βλέπει το ενδεχόμενο της αντικατάστασής του να πλησιάζει.

Πιο αναλυτικά, οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αναμένεται να δώσουν στήριξη στην αδύναμη αγορά εργασίας, προχωρώντας σε μείωση των επιτοκίων και σηματοδοτώντας στροφή από τη μέχρι τώρα προσήλωση στον περιορισμό του πληθωρισμού, ο οποίος εντείνεται και από τους τελωνειακούς δασμούς που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg θεωρούν σχεδόν βέβαιη τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, ωστόσο δεν αποκλείουν ενδοσυνεδριακές εντάσεις. Επίσης, θεωρείται πιθανό να παραμείνουν δύο μειώσεις επιτοκίων στο τραπέζι για φέτος, όπως είχαν προαναγγελθεί τον Ιούνιο, με την επόμενη κίνηση να τοποθετείται είτε τον Οκτώβριο είτε τον Δεκέμβριο.

Η σημερινή απόφαση, πάντως, έρχεται ενώ ο ίδιος ο Τραμπ ζητάει δημόσια, εδώ και μήνες, μια «γενναία μείωση» των επιτοκίων, εντείνοντας την πολιτική πίεση προς τη Fed. Οι αγορές εστιάζουν στο τι θα πει ο πρόεδρος της Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, αλλά και στις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις, ώστε να αποκρυπτογραφήσουν τις μελλοντικές κινήσεις σε σχέση με τα επιτόκια.

«Σκαμπανεβάσματα» και στο εσωτερικό

Ωστόσο, η δυναμική στο εσωτερικό της Fed είναι περίπλοκη. Διαφορετικές εκτιμήσεις σχετικά με την αγορά εργασίας και τις πληθωριστικές πιέσεις καθιστούν δύσκολη τη συναίνεση για έναν πιο «επιθετικό» κύκλο μειώσεων.

Πριν ακόμα ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση, η σύνθεση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές και θεσμικές αναταράξεις. Ο Στίβεν Μιράν, στενός συνεργάτης του Τραμπ, ορκίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, και μάλιστα όχι από τον Πάουελ, όπως προβλέπεται, αλλά από δικαστή στην Ατλάντα, κίνηση που εντείνει τα ερωτήματα για την ανεξαρτησία της Τράπεζας.

Παράλληλα, το εφετείο άναψε το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή της κυβερνήτριας Λίζα Κουκ, την οποία ο Τραμπ επιδιώκει να αποπέμψει επικαλούμενος κατηγορίες περί απάτης σε στεγαστικά δάνεια. Η Κουκ διαψεύδει τις κατηγορίες, αλλά η υπόθεσή της βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αν τελικά απομακρυνθεί, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της νομισματικής πολιτικής σε βάθος χρόνου, καθώς η θητεία της λήγει το 2038.

Η συνεδρίαση αυτή καθίσταται μία από τις πιο φορτισμένες πολιτικά των τελευταίων δεκαετιών. Ο Πάουελ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε αντιτιθέμενες φωνές: από τη μια, τους «περιστεράτους» αξιωματούχους όπως οι Μιράν, Γουόλερ και Μπάουμαν που επιθυμούν μεγαλύτερη μείωση, και από την άλλη, τους «σκληρούς» υπέρμαχους της αυστηρής νομισματικής πολιτικής που ανησυχούν για την επιμονή του πληθωρισμού.

Η τελευταία φορά που υπήρξαν τρεις διαφωνίες σε μια συνεδρίαση της Fed ήταν το 2019, εν μέσω εμπορικού πολέμου με την Κίνα, γεγονός που προσθέτει ιστορικό βάρος στη σημερινή κατάσταση.

Ο Πάουελ κοντά στην «πόρτα» της εξόδου

Ταυτόχρονα, η σκιά της διαδοχής του Πάουελ πλανάται πάνω από τη Fed. Με τη θητεία του να λήγει τον Μάιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει ήδη καταρτίσει λίστα 11 υποψηφίων για τη διαδοχή του. Τέσσερις από αυτούς συμμετέχουν κιόλας στην τρέχουσα συνεδρίαση.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δείξει ξεκάθαρα τις προθέσεις του: θέλει τη Fed περισσότερο ελεγχόμενη από τον Λευκό Οίκο. «Πρέπει να ακούνε έξυπνους ανθρώπους σαν κι εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προκαλώντας αντιδράσεις για την ανεξαρτησία του θεσμού.