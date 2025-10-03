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Σερβία: Εγκαινιάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή από το Βελιγράδι μέχρι τα σύνορα με την Ουγγαρία
Ειδήσεις
17:53 - 03 Οκτ 2025

Σερβία: Εγκαινιάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή από το Βελιγράδι μέχρι τα σύνορα με την Ουγγαρία

Reporter.gr Newsroom
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Η Σερβία ολοκλήρωσε την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου από το Βελιγράδι μέχρι την πόλη Σουμπότιτσα, στα σύνορα με την Ουγγαρία. Σήμερα τέθηκε σε λειτουργία το τμήμα Νόβι Σαντ–Σουμπότιτσα, μήκους 108 χιλιομέτρων. 

Τα τρένα στην γραμμή από το Βελιγράδι μέχρι τα σύνορα με την Ουγγαρία θα κινούνται με ταχύτητα που θα φτάνει μέχρι και τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ήταν μεταξύ των επιβατών της ταχείας αμαξοστοιχίας που πραγματοποίησε την πρώτη διαδρομή από το Βελιγράδι μέχρι την Σουμπότιτσα. «Συνδεόμαστε με την Κεντρική Ευρώπη και ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της Βουδαπέστης. Από οικονομικής άποψης, αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του εμπορίου μας» δήλωσε.

Ανέφερε ότι μέχρι το Μάρτιο του 2026 η Ουγγαρία θα έχει ολοκληρώσει την ανακατασκευή του δικού της τμήματος και έτσι «το ταξίδι από το Βελιγράδι μέχρι την Βουδαπέστη (320 χιλιόμετρα) θα διαρκεί μόνο 2 ώρες και 45 λεπτά». Ο πρόεδρος της Σερβίας δήλωσε ότι επόμενο μεγάλο σιδηροδρομικό έργο θα είναι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου προς το νότο με την ανακατασκευή της γραμμής Βελιγράδι–Νις που θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανακατασκευή του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής από το Νόβι Σαντ μέχρι την Σουμπότιτσα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2021. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με δάνειο από κινέζικη τράπεζα και την υλοποίηση του ανέλαβε κοινοπραξία κινέζικων κατασκευαστικών εταιρειών.

Στο έργο συμπεριλαμβανόταν και η ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ που ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου του 2024. Τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατέρρευσε το τσιμεντένιο γείσο που βρισκόταν πάνω από την πρόσοψη του σταθμού σκοτώνοντας 16 ανθρώπους. Το τραγικό αυτό γεγονός προκάλεσε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας με τους φοιτητές να πρωτοστατούν.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται μέχρι σήμερα με διαδηλώσεις, πορείες και αποκλεισμούς δρόμων με βασικό αίτημα την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Ίσως, ο φόβος διοργάνωσης διαδηλώσεων από τους φοιτητές να ανάγκασε την προεδρία της Δημοκρατίας να μην εκδώσει ανακοίνωση, όπως συνηθίζει, για τα εγκαίνια της σιδηροδρομικής γραμμής. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο δημοσιογράφοι φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ έλαβαν πρόσκληση να ακολουθήσουν τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς στο ταξίδι του για τη Σουμπότιτσα.

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