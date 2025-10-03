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Τελεσίγραφο Τραμπ μέχρι την Κυριακή 5/10 στην Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση
Ειδήσεις
17:48 - 03 Οκτ 2025

Τελεσίγραφο Τραμπ μέχρι την Κυριακή 5/10 στην Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση

Reporter.gr Newsroom
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Με ένα μακροσκελές μήνυμα του στο Truth social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δίνει τελεσίγραφο στην Χαμάς να απαντήσει μέχρι την Κυριακή, ενώ αναφέρει ότι έχει - ουσιαστικά- δύο επιλογές «συμφωνία ή κόλαση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται με σκληρά λόγια στην Χαμάς με ανάρτηση του στο truth social, αναφέροντας ότι πρόκειται για χρόνια απειλή και κάνοντας μνεία στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Ισχυρίζεται ότι πάνω από 25.000 μαχητές της Χαμάς έχουν σκοτωθεί και ότι οι υπόλοιποι είναι περικυκλωμένοι και «στρατιωτικά παγιδευμένοι», απειλώντας με πλήρη εξόντωση εάν δοθεί το σύνθημα.

Στην συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητάει από τους αθώους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν άμεσα σε ασφαλέστερες περιοχές της Γάζας, υποσχόμενος φροντίδα. Αναφέρει μια «τελική ευκαιρία» για συμφωνία ειρήνης ώστε να μπορέσει να σώσει τις ζωές των υπολοίπων μαχητών της Χαμάς εάν αποδεχθούν τους όρους του. Θέτει τελεσίγραφο για απελευθέρωση όλων των ομήρων (συμπεριλαμβανομένων και των σορών) μέχρι Κυριακή 6 μ.μ. ώρα Ουάσινγκτον και προειδοποιεί για «ασύλληπτη» αντεπίθεση εναντίον της Χαμάς αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Πιο αναλυτικά, ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: «Η Χαμάς είναι από χρόνια μια αδίστακτη και βίαιη απειλή στη Μέση Ανατολή! Έχουν σκοτώσει (και έχουν καταστήσει τη ζωή αφόρητη), κορυφώνοντας με τη ΣΦΑΓΗ της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ — μωρά, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, και πολλούς νέους άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, που ετοιμάζονταν να γιορτάσουν το κοινό τους μέλλον. Σε αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κατά του πολιτισμού, έχουν ήδη σκοτωθεί πάνω από 25.000 «στρατιώτες» της Χαμάς. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι περικυκλωμένοι και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ, περιμένοντας απλώς να δώσω το σύνθημα, «ΠΡΟΧΩΡΑ», για να εξαλείψουν γρήγορα τις ζωές τους. Όσοι μένουν, γνωρίζουμε πού και ποιοι είστε, και θα κυνηγηθείτε και θα σκοτωθείτε. Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν αμέσως αυτή την περιοχή, που ενδέχεται να γνωρίσει μεγάλη μελλοντική απώλεια ζωών, και να μεταβούν σε ασφαλέστερα μέρη της Γάζας. Όλοι θα τύχουν καλής φροντίδας από όσους περιμένουν να βοηθήσουν. Ευτυχώς για τη Χαμάς, ωστόσο, θα τους δοθεί μια τελευταία ευκαιρία! Μεγάλες, ισχυρές και πολύ πλούσιες χώρες της Μέσης Ανατολής, και οι γύρω περιοχές, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουν συμφωνήσει, με υπογραφή και του Ισραήλ, για ΕΙΡΗΝΗ, μετά από 3000 χρόνια, στη Μέση Ανατολή. ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ! Οι λεπτομέρειες του εγγράφου είναι γνωστές σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, και είναι μια σπουδαία συμφωνία για ΟΛΟΥΣ! Θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η βία και το λουτρό αίματος θα σταματήσουν. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΟΛΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ, ΤΩΡΑ! Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι την Κυριακή το βράδυ στις ΕΞΙ (6) Μ.Μ., ώρα Ουάσινγκτον, D.C. Όλες οι χώρες έχουν υπογράψει! Εάν αυτή η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ δεν επιτευχθεί, τότε θ’ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΤΑΡΆΚΤΗΣ ΚΑΚΙΆΣ, όπως ποτέ δεν έχει ξαναγίνει, εναντίον της Χαμάς. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σ’ αυτό το θέμα! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ Τ. ΤΡΑΜΠ».

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