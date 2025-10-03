Αποστολάκη: Δεν βλέπω παρέμβαση Κοβέσι για το άρθρο 86 – Η κοινωνία ταυτίζει την «συγκάλυψη» με την κυβέρνηση

Σε σκληρή πολιτική τοποθέτηση προχώρησε η Μιλένα Αποστολάκη, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη στάση της κυβέρνησης. Η πρώην υπουργός έκανε λόγο για συγκάλυψη, κωλυσιεργία και τακτικισμούς, ενώ επεσήμανε ότι η λέξη «συγκάλυψη» πλέον ταυτίζεται στη συνείδηση της κοινωνίας με την κυβέρνηση. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, κάνοντας λόγο για πρακτικές αμνήστευσης υπουργών, με φόντο την κριτική της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, για την προστασία προσώπων που εμπλέκονται σε υποθέσεις κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων.

Αναλυτικότερα όσα είπε στην ΕΡΤ:

Η κα Αποστολάκη αρχικά, υπογράμμισε “Η κα Κοβέσι είπε χτες ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων. Και επεσήμανε ότι στην Ελλάδα οι εγκληματίες με τη συνεργασία κρατικών αξιωματούχων έκλεβαν ευρωπαϊκούς πόρους, στερώντας τους από τους έντιμους αγρότες (…). Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε στην παρούσα φάση που ας πούμε η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στο επίκεντρο μιας προσοχής σε ό, τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι οι χειρισμοί που ακολούθησε η κυβέρνηση στην τραγωδία των Τεμπών και που της κόστισαν, καθώς πλέον η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας της καταλογίζει συγκάλυψη, τους ακολουθεί κατά γράμμα. Δηλαδή, έχουμε και πάλι κωλυσιεργία. Έχουμε πάλι αποκλεισμό μαρτύρων. Και όταν βλέπει ότι αυτό το πράγμα της κοστίζει, τότε έρχεται με διάφορα τρικ, όπως είναι η επιστολή Μυλωνάκη, η οποία ήταν ένας χειρισμός που για άλλη μια φορά υποτιμά την νοημοσύνη μας. Διότι, το να λένε ότι ο κ. Μυλωνάκης θα έρθει αλλά θα έρθει αργότερα, προφανώς θα έρθει μετά από την πίεση που άσκησε το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης“.

Και συμπλήρωσε “Είναι λοιπόν, μία υποχώρηση, μία αναγκαστική αναδίπλωση, αν θέλετε το δικό μου σχόλιο που φυσικά είναι μια υποκειμενική κρίση. Όταν δημοσιεύτηκε το δεύτερο μέρος μιας δημοσκόπησης της εταιρείας Alco που έδειχνε ότι στη λέξη συγκάλυψη, την αντιστοιχίζουν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την λέξη αυτή, πάνω από το 74% του ελληνικού λαού και την επομένη δημοσιεύτηκε η ανάρτηση του κ. Μυλωνάκη. Άρα, είναι μία τακτική κίνηση, μία αναγκαστική αναδίπλωση, την οποία δεν έχουν ούτε καν το σθένος να την κάνουν με έναν τρόπο που να μην γελοιοποιούνται. Διότι, αυτό το είπε ότι θα έρθει, αλλά θα δούμε πότε θα έρθει, όπως το να λένε ότι δεν αποκλείονται μάρτυρες, αλλά αυτή τη στιγμή να έχουμε έναν κατάλογο μαρτύρων που περιλαμβάνει τον κ. Ανωμερίτη και τον κ. Τζουμάκα που ήταν υπουργοί Γεωργίας αντίστοιχα το 1996 και το 1998 και να μην υπάρχει σε αυτό τον κατάλογο των μαρτύρων ο φραπές, ο χασάπης και η κυρία με τα πολυτελή αυτοκίνητα στη Βόρεια Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε είναι προκλητικό της νοημοσύνης και όσοι μάρτυρες έχουν παρελάσει μέχρι στιγμής από την εξεταστική είναι μία γροθιά στο στομάχι του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας, τα όσα είπαν”.

Σε ερώτηση τώρα για το θέμα που αφορά το άρθρο 86 του Συντάγματος (ένα ζήτημα που το έθεσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας η κα Λάουρα Κοβέσι), η κα Αποστολάκη επισήμανε χαρακτηριστικά “Το θέμα του άρθρου 86 το έχει βάλει η κα Κοβέσι και σας είπα προκάλεσε τότε την μήνιν υπουργού της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι δεν δεχόμαστε δερβέναγες. Το θέμα του άρθρου 86 είναι απολύτως ώριμο για την επόμενη φάση της αναθεώρησης του, γιατί υπήρξε μια φάση αναθεώρησης το 2019, η οποία όμως, δεν ολοκληρώθηκε με την έκδοση του εκτελεστικού νόμου. Για το λόγο αυτό οι ευθύνες του κ. Βορίδη παραγράφονται σε τρεις μέρες από σήμερα και η κυβέρνηση με την πραξικοπηματική απαγόρευση της ψήφου των βουλευτών της τον τελευταίο Ιούνιο που μας πέρασε, τον αμνήστευσε. Άρα, το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 86 είναι κάτι στο οποίο στα λόγια συμφωνούν όλα τα κόμματα. Θα δούμε όταν ξεκινήσει η διαδικασία της αναθεώρησης, με τι προτάσεις θα προσέλθουν προκειμένου να υλοποιηθεί από την επόμενη Βουλή που είναι αναθεωρητική και να υπάρξει μία συνταγματική αλλαγή“.

Και πρόσθεσε “Το άρθρο 86 είναι ένα άρθρο περιοριστικό για την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών στους υπουργούς. Όμως, υφισταμένου του άρθρου 86, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να οδηγηθούν υπουργοί στο Ειδικό Δικαστήριο και αυτό έχει συμβεί. Άρα, μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης αμνήστευσε και τον κ. Καραμανλή για την 717 και τώρα τον κ. Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, δεν είναι το 86 που μας φταίει. Είναι η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να αμνηστεύσει και να προστατέψει τους υπουργούς του (…). Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό είναι το πεδίο της αρμοδιότητάς της (…). Το 86 σε ό, τι αφορά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών είναι τροχοπέδη και η κα Κοβέση επεσήμανε το αυτονόητο. Δεν βλέπω καμία παρέμβαση. Μία επισήμανση αυτονόητη από έναν κρατικό λειτουργό, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του για να υπηρετήσει εν προκειμένω το δημόσιο συμφέρον στη χώρα μας”.