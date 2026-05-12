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Ουγγαρία: Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση – Βέτο σε τέσσερις κρίσιμους υπουργούς από τον Μάγιαρ
Ειδήσεις
19:15 - 12 Μάι 2026

Ουγγαρία: Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση – Βέτο σε τέσσερις κρίσιμους υπουργούς από τον Μάγιαρ

Reporter.gr Newsroom
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Στη Βουλή της Ουγγαρίας ορκίστηκαν σήμερα 12/5 οι υπουργοί της νέας κεντροδεξιάς κυβέρνησης του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ, ολοκληρώνοντας τη συγκρότηση του υπουργικού συμβουλίου, μετά την έγκριση των σχετικών διορισμών από το κοινοβούλιο.

Με την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο Πέτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε μια ιδιαίτερη θεσμική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία τέσσερα βασικά υπουργεία αποκτούν ενισχυμένο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Οικονομικών θα έχουν το δικαίωμα να ασκούν βέτο σε κυβερνητικές αποφάσεις.

Όπως εξήγησε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ιδιαίτερα σύνθετων προκλήσεων που θα κληθούν να διαχειριστούν οι συγκεκριμένοι τομείς κατά τον νέο κύκλο διακυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή θεωρείται κεντρικής σημασίας για τη λειτουργία της νέας κυβέρνησης, καθώς διαφοροποιεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας τον ρόλο επιλεγμένων υπουργείων σε καίριους τομείς πολιτικής.

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