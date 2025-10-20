Τραμπ: Η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο – Αν η Χαμάς παραβιάσει την εκεχειρία θα εξοντωθεί

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (20/10), κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε στον Λευκό Οίκο, ότι δεν πιστεύει πως η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Θα μπορούσε ακόμη να τον κερδίσει. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει, αλλά θα μπορούσε να τον κερδίσει», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο πόλεμος, πρόσθεσε, είναι κάτι παράξενο – οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.

«Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι το τελευταίο μέτωπο που πρέπει να επιλύσουμε. Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε, αλλά είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε δύο ηγέτες που μισούν ο ένας τον άλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι, κατά την άποψή του, η κυβέρνηση στο Κίεβο θα μπορούσε με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ να ανακτήσει ολόκληρα τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι Τραμπ και Ζελένσκι συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή (20/10) με διεθνή μέσα να κάνουν λόγο για τεταμένο κλίμα ανάμεσά τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να απαίτησε την πλήρη παράδοση του Ντονέτσκ στους Ρώσους, πρόταση που απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από το Κίεβο, το οποίο δεν φαίνεται ωστόσο πώς θα παραλάβει τους πυραύλους Τόμαχοχ που επιθυμούσε από τις ΗΠΑ.

Νέα προειδοποίηση στη Χαμάς: «Εάν παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα θα εξοντωθεί»

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ ποια μέτρα λαμβάνει η Αμερική για να διατηρήσει την εκεχειρία, η οποία διακόπηκε για λίγο την Κυριακή, αφού το Ισραήλ χτύπησε τη νότια Γάζα για αυτό που αποκάλεσε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας από τη Χαμάς.

Ο Τραμπ απάντησε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν πολλά μέτρα για τη διατήρηση της ειρήνης. Προσθέτει ότι η Χαμάς πρέπει να «συμπεριφέρεται σωστά» και, αν δεν το κάνει, «θα πρέπει να την εξαλείψουμε, αν χρειαστεί».

Σημείωσε ότι δεν θα σταλούν αμερικανικά στρατεύματα, σημειώνοντας ότι πολλές άλλες χώρες έχουν υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πρόσθεσε ακόμη ότι το Ισραήλ θα επέμβει, αλλά δεν έχει λάβει το πράσινο φως από τις ΗΠΑ.

Τέλος, δήλωσε αισιόδοξος ότι η Κίνα θα υπογράψει στο τέλος εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε επίσης την πώληση αμερικανικών υποβρυχίων στην Αυστραλία.