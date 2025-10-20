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Η Ευρώπη σε αμηχανία μετά τη νέα στροφή Τραμπ στο ουκρανικό
Ειδήσεις
16:23 - 20 Οκτ 2025

Η Ευρώπη σε αμηχανία μετά τη νέα στροφή Τραμπ στο ουκρανικό

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και πάλι αντιμέτωπη με τους δικούς της γεωπολιτικούς περιορισμούς. Ενώ το καλοκαίρι πίστευε ότι είχε σημειώσει πρόοδο εξασφαλίζοντας τη στήριξη του Τραμπ στην πολιτική για την Ουκρανία –χάρη και σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη των ισχυρότερων ηγετών της Ευρώπης στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο – ο Αμερικανός πρόεδρος ανέτρεψε ξανά τα δεδομένα, προτείνοντας το βράδυ της Κυριακής ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Καθώς οι Υπουργοί Εξωτερικών συνεδριάζουν σήμερα (20/10) στο Λουξεμβούργο, η Ευρώπη προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια και να καταλήξει σε κάποια χειροπιαστά αποτελέσματα για την Ουκρανία, έπειτα από την επίσκεψη του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον που έληξε χωρίς αποτέλεσμα – με τον Τραμπ να αρνείται να του παραχωρήσει όπλα όπως οι πυραύλοι Tomahawk.

Η αποτυχία αυτή έρχεται στην αρχή μιας κρίσιμης εβδομάδας για τους ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με σύνοδο κορυφής προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να διατηρήσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία, εξετάζονται χρηματοοικονομικά μέτρα, περιλαμβανομένου και του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της ΕΕ θα συζητήσουν σήμερα τις κινήσεις αυτές, αλλά η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας δήλωσε ότι δεν αναμένει συμφωνία.

Υπήρξε κάποια πρόοδος, καθώς η Αυστρία δήλωσε τη στήριξή της, παρά τις προηγούμενες ενστάσεις για περιουσιακά στοιχεία συνδεδεμένα με τον ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα. Ωστόσο, η Ουγγαρία και η Σλοβακία συνεχίζουν να μπλοκάρουν τις επιπλέον κυρώσεις. Το θέμα θα μεταφερθεί πιθανότατα στο επίπεδο των ηγετών αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Άλλα προτεινόμενα μέτρα για τη στήριξη της Ουκρανίας αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες. Το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Βέλγιο – τη χώρα που φιλοξενεί την Euroclear, τον βασικό αποθετήριο αυτών των κεφαλαίων.

Η νέα σύνοδος Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Η ανακοίνωση του Τραμπ για προγραμματισμένη σύνοδο στην Ουγγαρία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ιδιαίτερα ανησυχήσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την ΕΕ να αντιδρά αρνητικά στην ιδέα ότι ο Ρώσος ηγέτης θα τύχει επίσημης υποδοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ο Ζελένσκι καταδίκασε την απόφαση, τονίζοντας το ιστορικό του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στο να μπλοκάρει μέτρα υπέρ της Ουκρανίας, αλλά δήλωσε ότι θα παραστεί αν προσκληθεί. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είπε στον Τραμπ πως η Βουδαπέστη είναι ιδιαίτερα συμβολική, καθώς εκεί υπογράφηκε το 1994 η συμφωνία με την οποία η Ουκρανία παραιτήθηκε από τα σοβιετικά πυρηνικά της όπλα, λαμβάνοντας εγγυήσεις για την εδαφική της ακεραιότητα από Ρωσία, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη σημερινή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο υπήρξε καταιγισμός αντιδράσεων. Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε πως «η παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν σε έδαφος της ΕΕ μόνο νόημα έχει αν συνοδευτεί από άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.»

Ωστόσο, οι δηλώσεις του Δανού Λαρς Λόκκε Ράσμουσεν αντανακλούσαν περισσότερο την πραγματικότητα: «Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό», είπε, πέρα από το να υπογραμμίσει τη διαρκή στήριξη της Ευρώπης στην Ουκρανία.

Σε μια ακόμα ανατροπή, ο Όρμπαν θα απουσιάζει από τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης (23/10) λόγω εθνικής εορτής και θα εκπροσωπηθεί από τον σύμμαχό του, τον Σλοβάκο Ρόμπερτ Φίτσο.

Το μήνυμα είναι σαφές: το πιο δύστροπο μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει άλλες προτεραιότητες, την ώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη παρακολουθεί από την εξέδρα μία από τις σημαντικότερες συνόδους κορυφής από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

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