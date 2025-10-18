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Ο Πούτιν απαίτησε το Ντονέτσκ από τον Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
Ειδήσεις
23:29 - 18 Οκτ 2025

Ο Πούτιν απαίτησε το Ντονέτσκ από τον Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε αυτή την εβδομάδα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από το Κίεβο να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, μιας στρατηγικά ζωτικής περιοχής στην ανατολική Ουκρανία, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Την είδηση αυτή μετέδωσε η Washington Post, επικαλούμενη πηγές δύο ανώτερων αξιωματούχων που γνωρίζουν τι συζητήθηκε ανάμεσα σε Πούτιν και Τραμπ, προτού ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πούτιν προσπάθησε και απέτυχε να κατακτήσει την περιοχή εδώ και 11 χρόνια, απωθούμενος επανειλημμένα από τις ουκρανικές δυνάμεις που είναι βαθιά εδραιωμένες σε μια περιοχή που πιστεύουν ότι αποτελεί σημαντικό προπύργιο ενάντια σε μια γρήγορη ρωσική προέλαση προς την πρωτεύουσά τους.

Η εστίαση του Πούτιν στο Ντόνετσκ υποδηλώνει ότι δεν υποχωρεί από προηγούμενες απαιτήσεις που έχουν οδηγήσει τη σύγκρουση σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η Ρωσία ή οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία έχουν διεκδικήσει τμήματα της περιοχής από το 2014, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν ολόκληρη την περιοχή με τη βία.

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημόσια την απαίτηση του Πούτιν για όλο το Ντόνετσκ. Σχεδιάζει, ωστόσο, να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τις δολοφονίες και να κάνουμε μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να ορίζονται από τον Πόλεμο και τα Τόλμη. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία!» έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης υπαινίχθηκε ότι θα ήταν πρόθυμος να παραδώσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει εν μέρει κατακτήσει, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Αυτή είναι μια ελαφρώς λιγότερο εκτεταμένη εδαφική διεκδίκηση από αυτήν που έκανε τον Αύγουστο σε μια σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ. Ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το χαρακτηρίζουν αυτό ως πρόοδο, σύμφωνα με έναν από τους δύο ανώτερους αξιωματούχους, ο οποίος ενημερώθηκε για την τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν.

Οι Ουκρανοί είναι απίθανο να το δουν έτσι, είπε ο άλλος αξιωματούχος, ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Είναι σαν να τους πουλάς το ίδιο τους το πόδι χωρίς αντάλλαγμα», είπε ο διπλωμάτης.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Κρεμλίνο απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2025 - 23:42
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