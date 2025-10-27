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Ισπανία: Οι Καταλανοί σύμμαχοι του Σάντσεθ στα πρόθυρα ρήξης με την κυβέρνηση
Ειδήσεις
22:15 - 27 Οκτ 2025

Ισπανία: Οι Καταλανοί σύμμαχοι του Σάντσεθ στα πρόθυρα ρήξης με την κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Στα πρόθυρα μιας σοβαρής πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Ισπανία, καθώς το καταλανικό κόμμα Junts per Catalunya, βασικός σύμμαχος της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, οδεύει προς την απόσυρση της στήριξής του από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Οι ηγέτες του Junts αποφάσισαν να εισηγηθούν στην κομματική βάση τη διακοπή συνεργασίας με τους Σοσιαλιστές, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει έναντι της Καταλονίας. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσω εσωτερικής ψηφοφορίας την Τετάρτη και την Πέμπτη, ωστόσο οι ενδείξεις δείχνουν πως το κόμμα οδεύει προς ρήξη.

Αν και η αποχώρηση των επτά βουλευτών του Junts δεν αναμένεται να ρίξει την κυβέρνηση, θα καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη τη ψήφιση του προϋπολογισμού και την προώθηση βασικών μεταρρυθμίσεων. Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ διαθέτει 146 έδρες στη Βουλή των 350 και στηρίζεται σε ένα εύθραυστο πλέγμα περιφερειακών κομμάτων.

Ο Κάρλες Πουτζδεμόν, ιστορικός ηγέτης των Καταλανών αυτονομιστών, δήλωσε από το Περπινιάν της Γαλλίας ότι «δεν υπάρχει πολιτική βούληση από τους Σοσιαλιστές να τηρήσουν τις συμφωνίες μας». Όπως είπε, η κυβέρνηση απέτυχε να προχωρήσει σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η παραχώρηση αρμοδιοτήτων μετανάστευσης στην Καταλονία και η αναγνώριση των καταλανικών ως επίσημης γλώσσας της ΕΕ.

«Δεν θα βοηθήσουμε μια κυβέρνηση που δεν βοηθά την Καταλονία», τόνισε ο Πουτζδεμόν, προειδοποιώντας ότι αν προχωρήσει η αποχώρηση, οι Σοσιαλιστές «θα μπορέσουν να μείνουν στην εξουσία, χωρίς όμως να έχουν την ικανότητα να κυβερνήσουν».

Η αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, Μαρία Χεσούς Μοντέρο, προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σημασία της κίνησης, κάνοντας λόγο για «μια σχέση με τα πάνω και τα κάτω της» και εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα βρεθεί κοινός τόπος».

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Μαδρίτης, αναλυτές εκτιμούν πως η πιθανή αποχώρηση του Junts θα σημάνει νέα φάση αστάθειας για την κυβέρνηση Σάντσεθ, τη στιγμή που ήδη αντιμετωπίζει πιέσεις για τις δημοσιονομικές της επιλογές και εντάσεις γύρω από το καταλανικό ζήτημα.

Το Junts δεν έχει αποσαφηνίσει εάν θα στηρίξει πρόταση δυσπιστίας κατά του Σάντσεθ, κάτι που θα απαιτούσε συνεργασία με το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox, κόμματα που αντιτίθενται σθεναρά στην αυτονομία της Καταλονίας.

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