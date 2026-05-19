ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ
Ειδήσεις
15:07 - 19 Μάι 2026

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο καλείται να καταθέσει στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που αφορά τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra το 2021, με δημόσια κεφάλαια ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ, στο αποκορύφωμα της πανδημίας Covid-19.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού δικαστηρίου Audiencia Nacional, ο Θαπατέρο έχει κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή Χοσέ Λουίς Καλαμά στις 2 Ιουνίου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή άσκηση αθέμιτης επιρροής σε διαδικασία κρατικής χρηματοδότησης.

Η υπόθεση αφορά το ειδικό ταμείο στήριξης επιχειρήσεων που είχε δημιουργήσει η ισπανική κυβέρνηση το 2021, συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ, με στόχο τη διάσωση εταιρειών που επλήγησαν από την πανδημία. Μέσω του μηχανισμού αυτού εγκρίθηκε δάνειο 53 εκατ. ευρώ προς την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε δρομολόγια προς τη Λατινική Αμερική.

Η εταιρεία, αν και έχει έδρα τη Μαδρίτη, έχει μετοχική σύνθεση που περιλαμβάνει βενεζουελάνους επιχειρηματίες, γεγονός που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη δεξιά αντιπολίτευση της χώρας, η οποία κάνει λόγο για πιθανές διασυνδέσεις με το καθεστώς του Καράκας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι δικαστικές αρχές εξετάζουν και πιθανές διασυνδέσεις μέσω συμβουλευτικών εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε γραφεία που συνδέονται με τον ίδιο και με τρεις εταιρείες, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις σχετιζόμενες με συγγενικά του πρόσωπα.

Η διάσωση της Plus Ultra είχε ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις το 2021, καθώς η αντιπολίτευση υποστήριζε ότι η εταιρεία δεν πληρούσε τα κριτήρια στρατηγικής σημασίας που απαιτούνταν για ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης, ενώ έθετε ζητήματα διαφάνειας ως προς τη διαδικασία έγκρισης του δανείου.

Η υπόθεση αποκτά πλέον και πολιτική διάσταση, καθώς το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα επανέφερε κατηγορίες περί διαφθοράς και θεσμικής εκτροπής, στρέφοντας ταυτόχρονα τα πυρά του και κατά της σημερινής κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει συνέχεια σε πρακτικές που πλήττουν την αξιοπιστία των θεσμών.

Από την πλευρά του, το Σοσιαλιστικό Κόμμα απορρίπτει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι η διαδικασία στήριξης επιχειρήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας έγινε με βάση θεσμοθετημένα κριτήρια και υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο Θαπατέρο αναμένεται να καταθέσει στις αρχές Ιουνίου, σε μια υπόθεση που ήδη έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας
Ειδήσεις

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025
ΕΜΠΟΡΙΟ

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Γερμανικές καταγγελίες για το Ταμείο Ανάκαμψης: Στο επίκεντρο η Ισπανία για χρήση κονδυλίων σε συντάξεις
Ειδήσεις

Γερμανικές καταγγελίες για το Ταμείο Ανάκαμψης: Στο επίκεντρο η Ισπανία για χρήση κονδυλίων σε συντάξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:48

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 15:45

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:35

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:31

Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Ομόλογα
19/05/2026 - 15:31

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολιτική
19/05/2026 - 15:26

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:22

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:19

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:07

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

Magazino
19/05/2026 - 15:00

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 14:47

Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 14:42

Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:41

Ταμείο $1,776 δισ.: Αποζημιώσεις για «πολιτική στοχοποίηση» και νέο μέτωπο σύγκρουσης Τραμπ με τους θεσμούς

Νομίσματα
19/05/2026 - 14:39

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 14:38

Οι «Συγκάτοικοι» από την Protergia: Η αξία της ενέργειας όταν αυτή προσαρμόζεται πραγματικά στον άνθρωπο

Πολιτική
19/05/2026 - 14:32

Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»

Εμπορεύματα
19/05/2026 - 14:28

Πτωτικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά την «αναβολή» του αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:13

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Προληπτικές εκκενώσεις - Σύσταση για κλειστά παράθυρα

Πολιτική
19/05/2026 - 14:04

Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά το μέλλον είναι άδηλο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 13:53

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:52

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Εργασιακά
19/05/2026 - 13:48

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:46

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 13:45

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Υγεία
19/05/2026 - 13:39

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Οικονομία
19/05/2026 - 13:33

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ