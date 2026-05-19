«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο καλείται να καταθέσει στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που αφορά τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra το 2021, με δημόσια κεφάλαια ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ, στο αποκορύφωμα της πανδημίας Covid-19.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού δικαστηρίου Audiencia Nacional, ο Θαπατέρο έχει κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή Χοσέ Λουίς Καλαμά στις 2 Ιουνίου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή άσκηση αθέμιτης επιρροής σε διαδικασία κρατικής χρηματοδότησης.

Η υπόθεση αφορά το ειδικό ταμείο στήριξης επιχειρήσεων που είχε δημιουργήσει η ισπανική κυβέρνηση το 2021, συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ, με στόχο τη διάσωση εταιρειών που επλήγησαν από την πανδημία. Μέσω του μηχανισμού αυτού εγκρίθηκε δάνειο 53 εκατ. ευρώ προς την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε δρομολόγια προς τη Λατινική Αμερική.

Η εταιρεία, αν και έχει έδρα τη Μαδρίτη, έχει μετοχική σύνθεση που περιλαμβάνει βενεζουελάνους επιχειρηματίες, γεγονός που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη δεξιά αντιπολίτευση της χώρας, η οποία κάνει λόγο για πιθανές διασυνδέσεις με το καθεστώς του Καράκας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι δικαστικές αρχές εξετάζουν και πιθανές διασυνδέσεις μέσω συμβουλευτικών εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε γραφεία που συνδέονται με τον ίδιο και με τρεις εταιρείες, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις σχετιζόμενες με συγγενικά του πρόσωπα.

Η διάσωση της Plus Ultra είχε ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις το 2021, καθώς η αντιπολίτευση υποστήριζε ότι η εταιρεία δεν πληρούσε τα κριτήρια στρατηγικής σημασίας που απαιτούνταν για ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης, ενώ έθετε ζητήματα διαφάνειας ως προς τη διαδικασία έγκρισης του δανείου.

Η υπόθεση αποκτά πλέον και πολιτική διάσταση, καθώς το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα επανέφερε κατηγορίες περί διαφθοράς και θεσμικής εκτροπής, στρέφοντας ταυτόχρονα τα πυρά του και κατά της σημερινής κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει συνέχεια σε πρακτικές που πλήττουν την αξιοπιστία των θεσμών.

Από την πλευρά του, το Σοσιαλιστικό Κόμμα απορρίπτει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι η διαδικασία στήριξης επιχειρήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας έγινε με βάση θεσμοθετημένα κριτήρια και υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο Θαπατέρο αναμένεται να καταθέσει στις αρχές Ιουνίου, σε μια υπόθεση που ήδη έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία.