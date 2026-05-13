TUI: Ελλάδα και Ισπανία «σαρώνουν» στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής εν μέσω αβεβαιότητας

Η TUI εκτιμά ότι η Ελλάδα και η Ισπανία θα αποτελέσουν τους μεγάλους κερδισμένους της φετινής τουριστικής περιόδου, καθώς η τάση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής ενισχύεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με τον κορυφαίο παγκόσμιο ταξιδιωτικό όμιλο, η μετατόπιση της ζήτησης προς βραχυπρόθεσμες κρατήσεις γίνεται όλο και πιο έντονη, με σχεδόν τους μισούς ταξιδιώτες που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν μέσα στο καλοκαίρι να μην έχουν ακόμη προχωρήσει σε κράτηση.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου, η TUI σημειώνει ότι η γεωπολιτική ένταση –μεταξύ άλλων και ο πόλεμος στο Ιράν– συνεχίζει να λειτουργεί καταλυτικά υπέρ της τάσης των last-minute κρατήσεων. Παράλληλα, ο όμιλος επισημαίνει ότι η ζήτηση μετατοπίζεται καθαρά προς την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων και των Καναρίων Νήσων, καθώς και προς την Ελλάδα, οι οποίες αναμένεται να παραμείνουν οι πιο δημοφιλείς επιλογές για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες το φετινό καλοκαίρι.

Η εταιρεία προβλέπει επίσης ότι οι μέσες τιμές στον τουριστικό κλάδο θα κινηθούν ανοδικά, καθώς οι αυξήσεις στα κόστη λειτουργίας επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και κρουαζιέρας μετακυλίονται σταδιακά στον τελικό καταναλωτή. Ήδη, όπως αναφέρει η TUI, οι ανατιμήσεις είναι ορατές τόσο στον ξενοδοχειακό κλάδο όσο και στις υπηρεσίες κρουαζιέρας που προσφέρει ο όμιλος.

Παρά τις επιβαρύνσεις από εξωγενείς παράγοντες, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δείχνουν ανθεκτικότητα. Τα έσοδα της TUI αυξήθηκαν κατά 1,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, φτάνοντας τα 3,74 δισ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ζημίες μειώθηκαν κατά σχεδόν 9% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενες στα 188 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις από γεωπολιτικά και καιρικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στο Ιράν και ο τυφώνας «Μελίσσα» στην Τζαμάικα, κόστισαν συνολικά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να ανατρέπουν τη συνολική εικόνα ανάκαμψης.

Ωστόσο, η TUI αποφεύγει πλέον να δώσει πλήρη ετήσια καθοδήγηση για τα έσοδα, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT), ο όμιλος εκτιμά ότι θα κινηθούν μεταξύ 1,1 και 1,4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο καλύτερο σενάριο στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.