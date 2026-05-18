Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ισχυρό πολιτικό μήνυμα ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών στην Ισπανία έστειλαν τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών στην Ανδαλουσία, με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) να παραμένει πρώτη δύναμη αλλά να χάνει την αυτοδυναμία του, την ώρα που οι Σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσες καταγράφουν ιστορικά χαμηλές επιδόσεις.

Το PP του περιφερειάρχη Χουάνμα Μορένο εξασφάλισε 53 έδρες στο κοινοβούλιο των 109 εδρών, χάνοντας την απόλυτη πλειοψηφία που είχε πετύχει το 2022, όταν είχε κατακτήσει 58 έδρες. Το αποτέλεσμα αναγκάζει πλέον τη Δεξιά να αναζητήσει εκ νέου συνεργασία με το ακροδεξιό Vox, το οποίο ενίσχυσε τη θέση του φτάνοντας τις 15 έδρες.

Σύμφωνα με το Reuters, η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων στην Ισπανία, καθώς η Ανδαλουσία αποτελεί τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας και συχνά λειτουργεί ως πολιτικός «βαρόμετρο» για τις εθνικές εξελίξεις. Το δεξιό μπλοκ φιλοδοξεί πλέον να επαναλάβει σε εθνικό επίπεδο το μοντέλο συνεργασίας PP–Vox, με στόχο την απομάκρυνση του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες από την εξουσία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Για τους Σοσιαλιστές, τα αποτελέσματα αποτελούν ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα. Το PSOE περιορίστηκε στις 28 έδρες, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοσή του σε μια περιοχή που για δεκαετίες αποτελούσε το ισχυρότερο προπύργιό του. Η υποψήφια των Σοσιαλιστών και στενή συνεργάτιδα του Σάντσες, Μαρία Χεσούς Μοντέρο, αναγνώρισε την ήττα και δήλωσε πως το κόμμα θα πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από το αποτέλεσμα.

Η ακρίβεια, οι αδυναμίες στο δημόσιο σύστημα υγείας, η ανεργία αλλά και η αυξημένη ανησυχία για την εγκληματικότητα και τη διακίνηση ναρκωτικών κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία, ενισχύοντας τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση Σάντσες.