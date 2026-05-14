Γερμανικές καταγγελίες για το Ταμείο Ανάκαμψης: Στο επίκεντρο η Ισπανία για χρήση κονδυλίων σε συντάξεις
23:10 - 14 Μάι 2026

Γερμανικές καταγγελίες για το Ταμείο Ανάκαμψης: Στο επίκεντρο η Ισπανία για χρήση κονδυλίων σε συντάξεις

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκληθεί στη Γερμανία, με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές που θέλουν την Ισπανία να έχει αξιοποιήσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την κάλυψη συνταξιοδοτικών δαπανών, αντί για επενδύσεις σε πράσινα και ψηφιακά έργα.

Σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, τίθεται ζήτημα πιθανής χρήσης έως και 10 δισ. ευρώ από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θεσπίστηκε το 2021 για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης των κρατών-μελών μετά την πανδημία, με στόχο τη χρηματοδότηση μεταρρυθμίσεων και αναπτυξιακών επενδύσεων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω αναφοράς ισπανικού ελεγκτικού οργάνου, το οποίο φέρεται να εντόπισε ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης σε έκθεση του Μαΐου, προκαλώντας αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η ισπανική κυβέρνηση απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρατυπία, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση των κονδυλίων σε ευρύτερες δημοσιονομικές ανάγκες δεν παραβιάζει το θεσμικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παρά τις διαψεύσεις, η υπόθεση έχει τροφοδοτήσει έντονη πολιτική συζήτηση στη Γερμανία. Ο Αντρέας Σβαμπ, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» οποιαδήποτε χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την κάλυψη δομικών προβλημάτων στα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φορολογουμένων, Μίχαελ Γιέγκερ, έκανε λόγο για «σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διαφάνεια και πιθανή επιστροφή των ποσών, εφόσον επιβεβαιωθούν παρατυπίες.

Στο πολιτικό πεδίο, η επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), Άλις Βάιντελ, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής, κάνοντας λόγο για «παράνοια του κοινού χρέους» και ζητώντας τον τερματισμό του σχετικού πλαισίου.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός οικονομολόγος Λαρς Φελντ υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας των ευρωπαϊκών πόρων, προειδοποιώντας ότι τέτοιες υποθέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη συζήτηση για μελλοντικές κοινές εκδόσεις χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υπόθεση παραμένει υπό πολιτική και θεσμική διερεύνηση, με τις Βρυξέλλες να επιμένουν ότι το πλαίσιο εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης τηρείται και ότι δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση των κανόνων.

