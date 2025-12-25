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Πέντε νεκροί από συγκρούσεις στα σύνορα Τατζικιστάν-Αφγανιστάν
Ειδήσεις
10:44 - 25 Δεκ 2025

Πέντε νεκροί από συγκρούσεις στα σύνορα Τατζικιστάν-Αφγανιστάν

Reporter.gr Newsroom
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Περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε στα σύνορα μεταξύ Τατζικιστάν και Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Τατζίκοι συνοριοφύλακες, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Τατζικιστάν.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι Τατζίκοι αξιωματικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με ένοπλους Αφγανούς λαθρέμπορους. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Khovar, επικαλούμενο την Επιτροπή, αναφέρει ότι τρία μέλη μιας «τρομοκρατικής οργάνωσης» πέρασαν παράνομα τα σύνορα και εισήλθαν στην επαρχία Χατλόν, που συνορεύει με το Αφγανιστάν. Ακολούθησε μάχη με τη συνοριοφυλακή, κατά την οποία σκοτώθηκαν και τα δύο μέλη της συνοριοφυλακής.

Το Τατζικιστάν διαθέτει ορεινά σύνορα μήκους περίπου 1.350 χιλιομέτρων με το Αφγανιστάν και οι σχέσεις του με τις de facto αρχές των Ταλιμπάν είναι τεταμένες. Σε αντίθεση με άλλους ηγέτες της κεντρικής Ασίας, ο πρόεδρος του Τατζικιστάν, Εμαμαλί Ραχμόν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1992, ασκεί ανοιχτή κριτική στους Ταλιμπάν και απαιτεί να σεβαστούν τα δικαιώματα των Τατζίκων κατοίκων του Αφγανιστάν, που υπολογίζονται περίπου στο ένα τέταρτο του πληθυσμού των 40 εκατομμυρίων.

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί συγκρούσεις στα σύνορα, αν και σπάνια αναφέρονται επισήμως, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις ανάμεσα σε αξιωματούχους των δύο χωρών για θέματα ασφάλειας. Επιπλέον, μέλη των τζιχαντιστικών οργανώσεων Τζαμάτ Ανσαραλά και Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν (ΙΚΧ) δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές του Τατζικιστάν.

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