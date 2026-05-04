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«Μύλος» το ΠΑΣΟΚ: «Τον διέγραψαν Ανδρέας-Σημίτης» λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν ντρέπεσαι;» απαντά ο Καστανίδης
Πολιτική
22:45 - 04 Μάι 2026

«Μύλος» το ΠΑΣΟΚ: «Τον διέγραψαν Ανδρέας-Σημίτης» λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν ντρέπεσαι;» απαντά ο Καστανίδης

Reporter.gr Newsroom
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Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του πρώην υπουργού Χάρη Καστανίδη, με αιχμηρές δηλώσεις και εκατέρωθεν προσωπικές αιχμές να κυριαρχούν, στον μεταξύ τους, διάλογο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, απάντησε στις επικρίσεις του κ. Καστανίδη με έντονο ύφος, υπενθυμίζοντας παλαιότερες πολιτικές του διαδρομές και σχέσεις με προηγούμενες ηγεσίες του κόμματος, όπως εκείνες των Ανδρέας Παπανδρέου και Κώστας Σημίτης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι πρόσφατες αποφάσεις για όρια θητειών δεν είναι προσωπικές επιλογές, αλλά συλλογικές, καθώς εγκρίθηκαν από το συνέδριο του κόμματος με ευρεία πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η καθιέρωση ορίων στις θητείες βουλευτών και στελεχών αποσκοπεί στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και στη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία, επισημαίνοντας ότι το μέτρο αφορά το σύνολο των στελεχών, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου.

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Καστανίδης: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μάχη για να έρθει πρώτος σε καταλληλότητα ο Ανδρουλάκης

Από την πλευρά του, ο κ. Καστανίδης αντέδρασε έντονα στα λεγόμενα του Νίκου Ανδρουλάκη, από τον αέρα του Action 24, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί διαγραφής ή αποπομπής του στο παρελθόν και κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση της πολιτικής του πορείας. Υποστήριξε ότι η αποχώρησή του από κυβερνητική θέση τη δεκαετία του ’90 ήταν αποτέλεσμα πολιτικής διαφωνίας, συνδεδεμένης με ζητήματα διαφάνειας στη διαχείριση δημοσίων έργων.

Στην συνέχεια, με σαφώς ειρωνική διάθεση, ο πρώην υπουργός σχολίασε και τη θέση του κ. Ανδρουλάκη στο πολιτικό σκηνικό, αφήνοντας αιχμές για τη δυναμική του ως υποψήφιου πρωθυπουργού, ενώ ξεκαθάρισε ότι η στάση του δεν συνδέεται με επαφές ή συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 23:44
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