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Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για «Πτολεμαϊδα 5»: Πολάκης και Τσάφος στα άκρα για τον λιγνίτη
Πολιτική
22:50 - 23 Απρ 2026

Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για «Πτολεμαϊδα 5»: Πολάκης και Τσάφος στα άκρα για τον λιγνίτη

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη και του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου, με αιχμή την ενεργειακή πολιτική και το μέλλον των λιγνιτικών μονάδων.

Η σύγκρουση πυροδοτήθηκε από το ζήτημα της λειτουργίας της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», με τον κ. Πολάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί πολιτική που, όπως υποστήριξε, αποδυναμώνει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και οδηγεί σε απαξίωση κρίσιμων δημόσιων υποδομών. Σε έντονο ύφος, ανέφερε ότι σε σύσκεψη με τεχνικά στελέχη της ΔΕΗ είχε γνωστοποιηθεί σχέδιο παύσης λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων από τον Σεπτέμβριο, με τρόπο που θα καθιστά αδύνατη την επανεκκίνησή τους.

«Τα χωράφια του μπαμπά σας μοιράζετε κύριε Τσάφο; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα αυτό; Ντιλάρετε με εταιρείες του αμερικανικού LNG μπας και σας ρίξει κάνα βλέμμα ο Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ προειδοποίησε ότι ενδεχόμενο οριστικό κλείσιμο των μονάδων θα συνιστά «σοβαρή ευθύνη», προσθέτοντας: «Μην κλείσετε τη μονάδα, αλλιώς θα πάτε για προδοσία, σας το λέω ευθέως».

Απαντώντας, ο κ. Τσάφος απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή στρατηγική της χώρας βασίζεται σε οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και ότι ο λιγνίτης δεν είναι πλέον ανταγωνιστικός. Όπως σημείωσε, η μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» λειτούργησε φέτος μόλις 18 ημέρες, υπογραμμίζοντας ότι η στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελεί μονόδρομο για τη μείωση του κόστους.

«Όσοι επιμένουν στον λιγνίτη πρέπει να γνωρίζουν ότι σημαίνει πιο ακριβό ρεύμα. Οι ΑΠΕ είναι αυτές που μας οδήγησαν από τις υψηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη, στις χαμηλότερες», ανέφερε, επιμένοντας ότι το ενεργειακό μέλλον της χώρας είναι σαφώς προσανατολισμένο προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Η ένταση κορυφώθηκε με την αποχώρηση του κ. Πολάκη από τη συνεδρίαση, ενώ στη συζήτηση παρενέβη και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ για τη διακυβέρνησή του. «Πήγατε τη χώρα αιώνες πίσω, με το Υπερταμείο, το κλείσιμο των τραπεζών και την υπερφορολόγηση», δήλωσε, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις κατηγορίες περί «μη αναστρέψιμων αποφάσεων», διερωτήθηκε: «Αλήθεια, μιλάτε εσείς για συμφωνίες που δεν γυρνάνε πίσω;», ενώ επανέφερε στο προσκήνιο τη Συμφωνία των Πρεσπών, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με τη συγκεκριμένη συμφωνία «δέσμευσε τη χώρα και αλλοίωσε ιστορικά δεδομένα».

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονο πολιτικό κλίμα.

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