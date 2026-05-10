Τζιτζικώστας από Έβρο: «Η Ευρώπη θωρακίζει τα σύνορά της» – 1,7 δισ. ευρώ στον φράχτη

Με ισχυρό πολιτικό και γεωστρατηγικό συμβολισμό ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, στον Έβρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης 2026. Από τον φράχτη του Έβρου μέχρι τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αλεξανδρούπολης και το επιχειρησιακό κέντρο Frontex–Europol, ο Έλληνας Επίτροπος έστειλε μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πλέον στρατηγικά στην ασφάλεια, την ενέργεια και την περιφερειακή ανάπτυξη της Θράκης.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν ο φράχτης του Έβρου, όπου ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε τη Θράκη «ασπίδα της Ευρώπης», υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνικά σύνορα αποτελούν ταυτόχρονα και ευρωπαϊκά σύνορα. Όπως σημείωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ενεργά την προστασία των συνόρων με χρηματοδότηση ύψους 1,7 δισ. ευρώ για εξοπλισμό, τεχνολογικά μέσα επιτήρησης και συστήματα ασφαλείας.

«Η Ευρώπη δεν αφήνει τα σύνορά της στην τύχη τους», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και όχι αποκλειστικά εθνική υπόθεση.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε και η νέα γεωπολιτική σημασία της Αλεξανδρούπολης. Ο Επίτροπος επισκέφθηκε το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας, Frontex και Europol στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος», όπου ενημερώθηκε για τον επιχειρησιακό συντονισμό στα ζητήματα ασφάλειας και μεταναστευτικών ροών.

Ο κ. Τζιτζικώστας εξήρε τη συνεργασία των ευρωπαϊκών και ελληνικών αρχών, κάνοντας λόγο για ένα μοντέλο ευρωπαϊκής επιχειρησιακής ετοιμότητας που συνδυάζει τεχνολογία, συντονισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, απέδωσε εύσημα στα στελέχη που υπηρετούν στην περιοχή για τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων των τελευταίων ετών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον ενεργειακό ρόλο της Θράκης. Κατά την επίσκεψή του στον Σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης Φυσικού Αερίου της Αμφιτρίτης (ΔΕΣΦΑ), ο Επίτροπος ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

Όπως σημείωσε, το LNG που φτάνει στην περιοχή διοχετεύεται μέσω του ελληνικού δικτύου προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.

«Η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης είναι όρος οικονομικής ισχύος και στρατηγικής αυτονομίας», υπογράμμισε, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τις Βρυξέλλες.

Στην Αλεξανδρούπολη ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε επίσης με τον δήμαρχο της πόλης Ιωάννη Ζαμπούκη, ενώ είχε ανοιχτή συζήτηση με μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EU Ambassadors, στέλνοντας μήνυμα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας των νέων της περιοχής.

«Το μέλλον της Ευρώπης χτίζεται μέσα από τη γνώση, τον διάλογο και τη συμμετοχή των νέων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Θράκη μπορεί να αποτελέσει τόπο ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Παράλληλα, κατά τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι την τελευταία δεκαετία έχουν διοχετευθεί στην Περιφέρεια ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 1 δισ. ευρώ, στηρίζοντας έργα υποδομών, επιχειρήσεις και τοπική ανάπτυξη.

Αναφορά έγινε και στα μεγάλα έργα που προωθούνται στον άξονα Αλεξανδρούπολης – Πυθίου, ο οποίος εντάσσεται στον στρατηγικό διάδρομο Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, ενισχύοντας τον ρόλο της Θράκης ως κόμβου μεταφορών και logistics.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση του Επιτρόπου με νέους επιχειρηματίες και εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων της περιοχής. Ο κ. Τζιτζικώστας έστειλε μήνυμα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σημειώνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ανέφερε, η Κομισιόν προχωρά σε μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των κανονισμών, επιδιώκοντας μια Ευρώπη που «δεν λειτουργεί ως τροχοπέδη, αλλά ως σύμμαχος της επιχειρηματικότητας».