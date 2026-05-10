ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τζιτζικώστας από Έβρο: «Η Ευρώπη θωρακίζει τα σύνορά της» – 1,7 δισ. ευρώ στον φράχτη
Πολιτική
18:24 - 10 Μάι 2026

Τζιτζικώστας από Έβρο: «Η Ευρώπη θωρακίζει τα σύνορά της» – 1,7 δισ. ευρώ στον φράχτη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ισχυρό πολιτικό και γεωστρατηγικό συμβολισμό ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, στον Έβρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης 2026. Από τον φράχτη του Έβρου μέχρι τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αλεξανδρούπολης και το επιχειρησιακό κέντρο Frontex–Europol, ο Έλληνας Επίτροπος έστειλε μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πλέον στρατηγικά στην ασφάλεια, την ενέργεια και την περιφερειακή ανάπτυξη της Θράκης.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν ο φράχτης του Έβρου, όπου ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε τη Θράκη «ασπίδα της Ευρώπης», υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνικά σύνορα αποτελούν ταυτόχρονα και ευρωπαϊκά σύνορα. Όπως σημείωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ενεργά την προστασία των συνόρων με χρηματοδότηση ύψους 1,7 δισ. ευρώ για εξοπλισμό, τεχνολογικά μέσα επιτήρησης και συστήματα ασφαλείας.

«Η Ευρώπη δεν αφήνει τα σύνορά της στην τύχη τους», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και όχι αποκλειστικά εθνική υπόθεση.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε και η νέα γεωπολιτική σημασία της Αλεξανδρούπολης. Ο Επίτροπος επισκέφθηκε το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας, Frontex και Europol στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος», όπου ενημερώθηκε για τον επιχειρησιακό συντονισμό στα ζητήματα ασφάλειας και μεταναστευτικών ροών.

Ο κ. Τζιτζικώστας εξήρε τη συνεργασία των ευρωπαϊκών και ελληνικών αρχών, κάνοντας λόγο για ένα μοντέλο ευρωπαϊκής επιχειρησιακής ετοιμότητας που συνδυάζει τεχνολογία, συντονισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, απέδωσε εύσημα στα στελέχη που υπηρετούν στην περιοχή για τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων των τελευταίων ετών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον ενεργειακό ρόλο της Θράκης. Κατά την επίσκεψή του στον Σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης Φυσικού Αερίου της Αμφιτρίτης (ΔΕΣΦΑ), ο Επίτροπος ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

Όπως σημείωσε, το LNG που φτάνει στην περιοχή διοχετεύεται μέσω του ελληνικού δικτύου προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.

«Η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης είναι όρος οικονομικής ισχύος και στρατηγικής αυτονομίας», υπογράμμισε, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τις Βρυξέλλες.

Στην Αλεξανδρούπολη ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε επίσης με τον δήμαρχο της πόλης Ιωάννη Ζαμπούκη, ενώ είχε ανοιχτή συζήτηση με μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EU Ambassadors, στέλνοντας μήνυμα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας των νέων της περιοχής.

«Το μέλλον της Ευρώπης χτίζεται μέσα από τη γνώση, τον διάλογο και τη συμμετοχή των νέων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Θράκη μπορεί να αποτελέσει τόπο ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Παράλληλα, κατά τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι την τελευταία δεκαετία έχουν διοχετευθεί στην Περιφέρεια ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 1 δισ. ευρώ, στηρίζοντας έργα υποδομών, επιχειρήσεις και τοπική ανάπτυξη.

Αναφορά έγινε και στα μεγάλα έργα που προωθούνται στον άξονα Αλεξανδρούπολης – Πυθίου, ο οποίος εντάσσεται στον στρατηγικό διάδρομο Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, ενισχύοντας τον ρόλο της Θράκης ως κόμβου μεταφορών και logistics.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση του Επιτρόπου με νέους επιχειρηματίες και εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων της περιοχής. Ο κ. Τζιτζικώστας έστειλε μήνυμα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σημειώνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ανέφερε, η Κομισιόν προχωρά σε μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των κανονισμών, επιδιώκοντας μια Ευρώπη που «δεν λειτουργεί ως τροχοπέδη, αλλά ως σύμμαχος της επιχειρηματικότητας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας
Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού
Ειδήσεις

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή
Ειδήσεις

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία
Ειδήσεις

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ