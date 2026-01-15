Μίραν (Fed): Έως το 2030 θα έχει εξαλειφθεί περίπου το 30% των ρυθμιστικών περιορισμών

Ο αξιωματούχος της Fed, Στίβεν Μίραν, χαρακτήρισε την Ελλάδα «τεράστια επιτυχία», τονίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις αυξάνουν την παραγωγή και ανοίγουν τον δρόμο για χαμηλότερα επιτόκια.

Η ελληνική εμπειρία από την κρίση βρέθηκε στο επίκεντρο της διάλεξης του Στίβεν Μίραν, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Governors) της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Federal Reserve System), το βράδυ της Τετάρτης στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης, στο πλαίσιο των δράσεων του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο Μίραν ξεκίνησε υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη κατέστη δυνατή μόνο μέσα από «ουσιαστικές και επώδυνες μεταρρυθμίσεις», στις οποίες περιέλαβε και την άρση της «ασφυκτικής υπερρύθμισης σε πολλούς τομείς». Όπως ανέφερε, η απελευθέρωση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, η χαλάρωση αδειοδοτήσεων, το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, η ιδιωτικοποίηση υποδομών και οι αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο «απελευθέρωσαν τις επιχειρήσεις ώστε να ανταγωνίζονται και προώθησαν την πρόσβαση των πολιτών στην οικονομία», στηρίζοντας την επιστροφή της μακροοικονομικής σταθερότητας, τη μείωση της ανεργίας και την ανάκαμψη επενδύσεων και εξαγωγών.

Με αφετηρία το ελληνικό παράδειγμα, μετέφερε το επιχείρημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η εκτεταμένη απορρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα ενισχύσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, την παραγωγικότητα και τη δυνητική ανάπτυξη, επιτρέποντας ταχύτερη μεγέθυνση χωρίς ανοδική πίεση στον πληθωρισμό». Όπως είπε, αυτό «στηρίζει μια περαιτέρω χαλάρωση της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής».

Αναφερόμενος στις νέες τεχνολογικές μεθόδους, σημείωσε ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν πλέον την πιο αξιόπιστη αποτύπωση των περιορισμών και υποχρεώσεων που απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο, εκτιμώντας ότι ήδη το 2025 καταγράφεται «ουσιαστική μείωση του αριθμού των κανόνων».

Σύμφωνα με τη δική του πρόβλεψη, εάν διατηρηθεί ο ρυθμός απορρύθμισης, «έως το 2030 θα έχει εξαλειφθεί περίπου το 30% των ρυθμιστικών περιορισμών».

Καταλήγοντας, συνέδεσε ευθέως την απορρύθμιση με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, τονίζοντας ότι «η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ασκεί καθοδική πίεση στις τιμές» και ότι, εάν η απορρύθμιση αυξάνει τη δυνητική παραγωγή πάνω από την πραγματική, «η σωστή αντίδραση είναι η μείωση των επιτοκίων». Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη θέσει αυτές τις θέσεις στους συναδέλφους του στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «η φιλόδοξη απορρύθμιση στις ΗΠΑ θα ενισχύσει την ανάπτυξη χωρίς να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό» και ότι «η Ελλάδα και η ΕΚΤ έχουν φωτίσει τον δρόμο και μας έδειξαν τον τρόπο».

Μετά τη διάλεξη ακολούθησε συζήτηση με τον διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά. Ο κ. Παπαχελάς έθεσε ευθέως το ερώτημα για τη λογική των δασμών και το κατά πόσο «λειτουργεί» έως σήμερα η σχετική πολιτική. Ο Στίβεν Μίραν απέφυγε τον χαρακτηρισμό του «αρχιτέκτονα» της στρατηγικής, επιμένοντας ότι από τη σκοπιά της νομισματικής πολιτικής οι δασμοί έχουν «συνέπειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη», με κυριότερη την αύξηση των εσόδων.

Όπως είπε, τα έσοδα «υπογράμμισαν και σταθεροποίησαν» τις αγορές —ιδίως τα ομόλογα και τα επιτόκια— καθώς, μειώνοντας τις ανησυχίες για τα ελλείμματα, «ενίσχυσαν τη σταθερότητα». Επικαλέστηκε, μάλιστα, εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) για μείωση των ελλειμμάτων κατά «σχεδόν 4 τρισ. δολάρια σε βάθος δεκαετίας». Στο σκέλος του πληθωρισμού, υποστήριξε ότι «δεν βλέπει τους δασμούς να έχουν οδηγήσει σε ουσιαστικό πληθωρισμό» στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οι συγκρίσεις με διεθνείς τιμές ή μεταξύ εισαγόμενων και συνολικών βασικών αγαθών δεν δείχνουν «υλική διαφορά».

Ερωτηθείς αν το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα έχει βρει νέο σημείο ισορροπίας, περιέγραψε μια περίοδο σαφώς χαμηλότερης μεταβλητότητας, υποστηρίζοντας ότι τους τελευταίους «έξι ή επτά μήνες» η ένταση στο εμπόριο έχει υποχωρήσει αισθητά. Όπως είπε, οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνίες με «περισσότερους από τα δύο τρίτα» των βασικών εταίρων τους —«εξαιρουμένης της Κίνας»— προβλέποντας ότι μπορεί να υπάρξουν «μικρά ξεσπάσματα» ειδήσεων, αλλά «είμαστε πολύ πέρα από την κορύφωση» της αστάθειας.

Για την Κίνα, και ειδικότερα για την αύξηση των εξαγωγών της προς την Ευρώπη, σημείωσε ότι τον «σόκαρε» το γεγονός ότι η Ευρωζώνη έχει πλέον «μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα απ’ ό,τι οι ΗΠΑ». Εξήγησε ότι αυτό τον ενδιαφέρει ως παράγοντας για τη νομισματική πολιτική, καθώς αν τα «φθηνά κινεζικά αγαθά» συμπιέζουν τη ζήτηση στην Ευρώπη, αυτό μπορεί να σημαίνει χαμηλότερη ζήτηση για αμερικανικά προϊόντα και, κατ’ επέκταση, επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος, παραδέχθηκε ότι «εύχομαι να ήξερα την απάντηση», χαρακτηρίζοντας «εύκολη, πρόχειρη και τεμπέλικη» την απόδοση του φαινομένου αποκλειστικά στους δασμούς, επισημαίνοντας ότι προηγήθηκαν επί χρόνια άλλες αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, από ελέγχους εξαγωγών έως περιορισμούς σε κρίσιμα ορυκτά.

Κλείνοντας, και επιστρέφοντας στη συζήτηση για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χώρα «τεράστια επιτυχία» και «θαύμα», λέγοντας ότι η ανάπτυξη εμφανίζεται «πολύ δυναμική» σε σύγκριση με άλλα κράτη της Ευρωζώνης.

Γκιλφόιλ: ΗΠΑ και Ελλάδα διατηρούν μια ισχυρή σχέση

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό η Α.Ε. η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελληνική Δημοκρατία, κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «οι δύο χώρες μοιράζονται πολλά και διατηρούν μια ισχυρή σχέση με προσανατολισμό στο μέλλον και αρχές βαθιά ριζωμένες». Εξέφρασε, επίσης, τη χαρά της που το κοινό θα ακούσει έναν άνθρωπο που συγκαταλέγεται στα κορυφαία μυαλά των ΗΠΑ στον τομέα της οικονομίας και που —όπως σημείωσε— «δεν εστιάζει μόνο στους δείκτες αλλά και στους ανθρώπους», προσθέτοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στην Ουάσιγκτον.