Reuters: Πώς ο Τζερόμ Πάουελ «θωράκισε» τη Fed απέναντι στις πολιτικές πιέσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος της Federal Reserve (Fed), Τζερόμ Πάουελ δε διέθετε εξαρχής την εμπειρία των άμεσων προκατόχων του στη διαχείριση κρίσεων μεγάλης κλίμακας, στην καθοδήγηση μιας επιτροπής προς τη λήψη αποφάσεων για τα επιτόκια ή στην επίβλεψη σημαντικών αλλαγών στη στρατηγική της κεντρικής τράπεζας - στοιχεία του ρόλου που ο ίδιος, ως νομικός και πρώην επενδυτής, χρειάστηκε επίσης να μάθει στην πορεία.

Σύμφωνα με το Reuters, κατά τη διάρκεια μιας ταραχώδους οκταετούς θητείας στην ηγεσία της Fed, μείωσε τα επιτόκια ουσιαστικά στο μηδέν και προχώρησε σε αγορές ομολόγων σε πρωτοφανή κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 στην οικονομία και στις αγορές.

Στη συνέχεια, αύξησε τα επιτόκια με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, επιδιώκοντας να περιορίσει τον πληθωρισμό που ακολούθησε την υγειονομική κρίση. Παράλληλα, άλλαξε δύο φορές με ουσιαστικό τρόπο το πλαίσιο άσκησης νομισματικής πολιτικής της Fed και επικοινωνούσε προς το κοινό τις ενέργειες και τις προθέσεις της κεντρικής τράπεζας συχνότερα από οποιονδήποτε προηγούμενο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Ωστόσο, καθώς η περίοδος της ηγεσίας του ολοκληρώνεται την Παρασκευή (15/5), αυτό που ίσως τον διαφοροποίησε περισσότερο - και πιθανόν αποτέλεσε τη σημαντικότερη ικανότητά του ως κεντρικού τραπεζίτη - ήταν οι παρασκηνιακές του προσπάθειες να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Fed με τους εκλεγμένους αξιωματούχους στο Καπιτώλιο.

Ως άνθρωπος με καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή της Ουάσινγκτον, με εμπειρία ως διαπραγματευτής, αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και αναλυτής σε think tank πριν ενταχθεί στη Fed, η οικοδόμηση σχέσεων ενδέχεται να ήταν πιο φυσική τάση για τον Πάουελ σε σύγκριση με τους προκατόχους του, ακόμη κι αν πρώην πρόεδροι όπως η Janet Yellen και ο Ben Bernanke διέθεταν διδακτορικά και ερευνητικό έργο επιπέδου Νόμπελ στα οικονομικά.

Όμως δεν επρόκειτο απλώς για δημόσιες σχέσεις. Ο Πάουελ θεωρούσε το Κογκρέσο ως την κύρια πηγή εποπτείας και λογοδοσίας της κεντρικής τράπεζας.

Επιπλέον, μετά τη σύγκρουσή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα πρώτα χρόνια της θητείας του, είδε επίσης το Κογκρέσο ως το βασικό ανάχωμα απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της Fed να λαμβάνει αποφάσεις για την οικονομία και τα επιτόκια χωρίς εξωτερικές πιέσεις, είτε από τον Λευκό Οίκο είτε από αλλού.

Πρόσφατη έρευνα του επίκουρου καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, Thomas Drechsel, η οποία κατηγοριοποίησε συναντήσεις προέδρων της Fed βάσει δημοσίως διαθέσιμων ημερολογίων, έδειξε ότι σε σύγκριση με τη Yellen και τον Bernanke, ο Πάουελ είχε εξαιρετικά εντατική παρουσία στο Καπιτώλιο. Ο ρυθμός των συναντήσεών του με μέλη της Βουλής και της Γερουσίας και από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα ήταν εντονότερος κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ. Αυτό, ωστόσο, δεν τον έκανε φίλο με όλους.

Για παράδειγμα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από το Οχάιο, Bernie Moreno, είχε ασκήσει έντονη κριτική στον πρόεδρο της Fed κατά τις εμφανίσεις του ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας το 2025 και δήλωσε ότι οι δύο συναντήσεις που είχε μαζί του πέρυσι δεν άλλαξαν την άποψή του ότι «είναι υπερβολικά πολιτικοποιημένος … και αυτό έβλαψε τη Fed σε τεράστιο βαθμό». Πρόκειται για μια άποψη που συμμερίζονται συχνά υποστηρικτές του Τραμπ.

Ωστόσο, ο Drechsel υποστήριξε ότι τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους και ότι αυτή η στρατηγική ίσως αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική τις τελευταίες εβδομάδες, όταν βασικά μέλη της Γερουσίας στήριξαν τον Πάουελ σε μια διαμάχη με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με ποινική έρευνα που τελικά εγκαταλείφθηκε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Drechsel, ο Πάουελ είχε πραγματοποιήσει 11 συναντήσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της Βόρειας Καρολίνας, Thom Tillis. Και ήταν ο Tillis που, καθώς αυξανόταν η πίεση προς τον Πάουελ, μπλόκαρε την υποψηφιότητα του Γουόρς έως ότου η κυβέρνηση υπαναχώρησε από την έρευνα.

«Ήταν συστηματικό», δήλωσε ο Drechsel αναφερόμενος στη σχέση του Πάουελ με τους νομοθέτες. «Ίσως να ήταν κάτι φυσικό λόγω του υπόβαθρού του. Ο Bernanke και η Yellen ήταν ακαδημαϊκοί… Όμως, δεδομένου του πολιτικού περιβάλλοντος, ήταν αξιοσημείωτο το πόσο συχνά είχε επαφές. Μια ερμηνεία είναι ότι ο Powell συνεργάστηκε ενεργά με το Κογκρέσο ίσως για να προστατεύσει τη Fed».