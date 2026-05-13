ΗΠΑ: Η Γερουσία επικύρωσε τον Κέβιν Γουόρς ως πρόεδρο της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε την Τετάρτη (13/5) από τη Γερουσία για τη θέση του 17ου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο σε μια περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Ο πρώην τραπεζίτης της Morgan Stanley και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed θα διαδεχθεί επίσημα τον Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η οκταετής θητεία σημαδεύτηκε από διαδοχικές οικονομικές κρίσεις, αλλά και από έντονη σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο σχετικά με την υπεράσπιση της πολιτικής ανεξαρτησίας της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Η υποψηφιότητα του Γουόρς εγκρίθηκε με 54 ψήφους υπέρ και 45 κατά, σε μια ψηφοφορία που ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό κομματικές γραμμές.

Ο μόνος Δημοκρατικός γερουσιαστής που ψήφισε υπέρ ήταν ο Τζον Φέτερμαν από την Πενσιλβάνια.

Πρόκειται – όπως σημειώνει το CNN – για την πιο κομματικά διχασμένη ψηφοφορία στην ιστορία για υποψήφιο πρόεδρο της Fed.