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FT: Μοχλός πίεσης της ΕΕ στον Τραμπ με δασμούς €93 δισ.
Ειδήσεις
21:55 - 18 Ιαν 2026

FT: Μοχλός πίεσης της ΕΕ στον Τραμπ με δασμούς €93 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Την απάντηση που εξετάζει η Ευρώπη απέναντι στη σκληρή στάση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία περιγράφουν σε ρεπορτάζ που δημοσίευσαν την Κυριακή (18/1) οι Financial Times.

Το έγκυρο μέσο αναφέρει πως οι χώρες της Ευρώπης εξετάζουν το ενδεχόμενο να πλήξουν τις ΗΠΑ με δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ ή να περιορίσουν την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στην ενιαία αγορά του μπλοκ.

Τα αντίμετρα αποσκοπούν να προσφέρουν στους Ευρωπαίους ηγέτες έναν μοχλό πίεσης κατά τις επικείμενες κρίσιμες συναντήσεις που θα έχουν με τον Τραμπ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται αξιωματούχους της ΕΕ οι οποίοι συμμετέχουν στις προετοιμασίες των συναντήσεων στην Ελβετία.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι στόχος είναι να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός με τον Τραμπ και να αποφευχθεί η ρήξη εντός της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας, η οποία θα συνιστούσε υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς περιγράφουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 24ωρα ως τη σοβαρότερη διατλαντική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Σημειώνεται πως υπάρχουν πληροφορίες για πρόταση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν να τεθεί σε εφαρμογή το λεγόμενο «Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού» της ΕΕ (anti-coercion instrument), που θα μπορούσε να περιορίσει τις επενδύσεις και την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών όπως οι Big Tech στην κοινή αγορά.

Παρότι η Γαλλία πιέζει για χρήση του «μπαζούκα» πολλές χώρες της ΕΕ προκρίνουν την αποκλιμάκωση και τον διάλογο πριν από οποιαδήποτε αντίποινα.

Πάντως, οι σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης είναι τεταμένες και η ΕΕ θεωρεί πως πρέπει να ορθώσει ανάστημα, την ώρα που από την κυβέρνηση των ΗΠΑ εκφράζονται διαρκώς επικρίσεις για την «αδύναμη Ευρώπη».

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