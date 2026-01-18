Μετωπική Τραμπ - Ευρώπης για τη Γροιλανδία: «Είστε αδύναμοι» - «Δεν εκβιαζόμαστε»

Σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης ΗΠΑ - ΕΕ μετατρέπεται η Γροιλανδία, με το ΝΑΤΟ να βιώνει επίσης μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας του. Η Κυριακή (18/1) ήταν μία ακόμα ημέρα που οι δύο πλευρές αντάλλαξαν βολές εκατέρωθεν.

Η Ευρώπη απάντησε στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιπλέον δασμούς στις χώρες που στηρίζουν στρατιωτικά τη Γροιλανδία και αντιτίθενται στα σχέδιά των ΗΠΑ για την προσάρτησή της.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε το Σάββατο (17/1) πως πρέπει να σκληρύνει τη στάση του, καθώς «Η Παγκόσμια Ειρήνη βρίσκεται σε κίνδυνο!» Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες αποστολές στρατευμάτων από ευρωπαϊκές χώρες, λέγοντας:

«Η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία για άγνωστους σκοπούς», αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές χώρες που τις τελευταίες ημέρες ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατεύματα στο νησί ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Δανία, μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες ο Τραμπ και κορυφαίοι συνεργάτες του επανέφεραν τις απαιτήσεις τους να αποκτήσουν την επικράτεια. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει έντονη αντίθεση στις προσπάθειες του Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Αποκαλώντας την κατάσταση «δυνητικά επικίνδυνη», ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμό 10% στις εισαγωγές όλων των αγαθών από αυτές τις χώρες προς τις ΗΠΑ, αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου, με αύξηση στο 25% από την 1η Ιουνίου. Πρόσθεσε ότι ο δασμός θα αφαιρεθεί μόνο μετά την επίτευξη συμφωνίας για την «Ολική και Πλήρη αγορά της Γροιλανδίας».

Η απάντηση των 8

Οι οκτώ χώρες που έστειλαν στρατό στη Γροιλανδία απάντησαν την Κυριακή με μία κοινή δήλωση, σημειώνοντας πως ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

«Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας», σημειώνουν χαρακτηριστικά στη δήλωση.

Εκτός από την κοινή δήλωση των οκτώ χωρών που στοχεύουν οι δασμοί του Τραμπ, σημαντικές δηλώσεις έκανε και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν.

«Το Βασίλειο της Δανίας λαμβάνει μεγάλη υποστήριξη», λέει, περιγράφοντας πώς βρίσκεται σε «εντατικό διάλογο» με συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία.

«Είμαι ικανοποιημένη με τα συνεπή μηνύματα από την υπόλοιπη ήπειρο: Η Ευρώπη δεν θα εκβιαστεί», γράφει.

Συνομιλία Στάρμερ και Ρούτε με Τραμπ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πολύ πιο συγκαταβατικός, ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής (18/1) ότι συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ «σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία και την Αρκτική». Στη σύντομη ανάρτησή του πρόσθεσε πως «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και ανυπομονώ να τον δω στο Νταβός αργότερα αυτή την εβδομάδα».

Συνομιλία με τον Τραμπ είχε και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος φέρεται να είπε στον Αμερικανό πρόεδρο πως η απόφασή του να επιβάλλει δασμούς στις οκτώ χώρες που υποστηρίζουν τη Γροιλανδία «είναι λανθασμένη».

Σκληρή στάση Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν από τη μεριά του φέρεται να προσπαθεί να συσπειρώσει ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να απαντήσει στους δασμούς Τραμπ με το πιο ισχυρό της όπλο. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά του «εξαναγκασμού».

Ο μηχανισμός κατά του εξαναγκασμού της ΕΕ αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο αντιποίνων του μπλοκ. Αν και δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε πρωτίστως ως αποτρεπτικό μέσο και, εφόσον χρειαστεί, για την αντιμετώπιση σκόπιμων εξαναγκαστικών ενεργειών από τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν εμπορικά μέτρα ως μέσο άσκησης πίεσης στις πολιτικές επιλογές της ΕΕ ή των κρατών-μελών της.

Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δασμούς, νέους φόρους σε τεχνολογικές εταιρείες ή στοχευμένους περιορισμούς στις επενδύσεις εντός της ΕΕ. Θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα της ενιαίας αγοράς ή τον αποκλεισμό εταιρειών από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς στην Ευρώπη.

Απαξιωτική στάση των ΗΠΑ

Από τη μεριά των ΗΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είπε πως οι δασμοί δεν είναι τέχνασμα, αλλά θα εφαρμοστούν, καθώς ο Τραμπ πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τη Γροιλανδία.

Ο Μπέσεντ κατηγόρησε μάλιστα την ΕΕ για αδυναμία, που ουσιαστικά αναγκάζει τον Τραμπ να επέμβει.