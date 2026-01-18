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Μπέσεντ: Οι Ευρωπαίοι δείχνουν αδυναμία - Οι δασμοί απάντηση σε μια έκτακτη ανάγκη
Ειδήσεις
19:30 - 18 Ιαν 2026

Μπέσεντ: Οι Ευρωπαίοι δείχνουν αδυναμία - Οι δασμοί απάντηση σε μια έκτακτη ανάγκη

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «πολύ απίθανο» το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει τη χρήση έκτακτων εξουσιών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ απίθανο το Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρώσει την υπογραφή της βασικής οικονομικής πολιτικής ενός προέδρου», είπε ο Μπέσεντ στην εκπομπή του NBC «Meet the Press». Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Τα σχόλια του Μπέσεντ έγιναν μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει ένα νέο πακέτο δασμών σε προϊόντα που προέρχονται από την Ευρώπη μέχρι να «επιτευχθεί μια Συμφωνία για την Πλήρη και Ολική αγορά της Γροιλανδίας».

Οι δασμοί σε προϊόντα από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία θα ξεκινήσουν από 10% την 1η Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Τραμπ. Στη συνέχεια θα αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι νέοι δασμοί του Τραμπ προς την Ευρώπη σε σχέση με τη Γροιλανδία αποτελούν απάντηση σε μια έκτακτη ανάγκη.

«Η εθνική έκτακτη ανάγκη είναι η αποφυγή μιας εθνικής έκτακτης ανάγκης», είπε ο Μπέσεντ. «Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση του προέδρου… είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ για να αποφευχθεί ένας θερμός πόλεμος».

Ερωτηθείς αν η στάση του Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη αποτελεί διαπραγματευτική τακτική, ο Μπέσεντ άφησε να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη.

«Οι Ευρωπαίοι δείχνουν αδυναμία, οι ΗΠΑ προβάλλουν ισχύ», τόνισε και πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος πιστεύει ότι η ενίσχυση της ασφάλειας δεν είναι δυνατή αν η Γροιλανδία δεν αποτελεί μέρος των ΗΠΑ».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες των χωρών που στοχοποιούνται από τους νέους δασμούς αντέδρασαν την Κυριακή.

«Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής κλιμάκωσης. Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ενωμένοι και συντονισμένοι στην απάντησή μας», ανέφεραν σε κοινή δήλωση οι ηγέτες της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με το Βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας. Βασιζόμενοι στη διαδικασία που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διάλογο βασισμένο στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες υποστηρίζουμε ακλόνητα», αναφέρει η δήλωση.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο με τον Δανό υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν και την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ, σε μια συνάντηση που ο Ράσμουσεν χαρακτήρισε «ειλικρινή αλλά εποικοδομητική».

Μετά τη συνάντηση, η ομάδα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Δανία θα συστήσουν μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για να χαράξουν το μέλλον της Γροιλανδίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επέκταση της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή.

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