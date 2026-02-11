Νετανιάχου: Υπέγραψε την συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης πριν την συνάντηση με Τραμπ
20:04 - 11 Φεβ 2026

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε στην Ουάσινγκτον με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά την επίσκεψή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπέγραψε επίσημο έγγραφο που επιβεβαιώνει την ένταξή του στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Η συνάντηση με τον Τραμπ σηματοδοτεί την έβδομη επαφή τους από την επανεκλογή του Αμερικανού προέδρου πριν από σχεδόν 13 μήνες. Ο Νετανιάχου αναμένεται να επιδιώξει να επηρεάσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών των ΗΠΑ με το Ιράν, μετά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Ομάν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σκοπεύει να πιέσει για διεύρυνση των συζητήσεων, ώστε να περιλαμβάνονται περιορισμοί στο πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν, ενισχύοντας έτσι τη στρατηγική θέση του Ισραήλ στην περιοχή.

