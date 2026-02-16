Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κρίσιμου ρωσικού λιμανιού

Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) που πραγματοποίησε η Ουκρανία στο ρωσικό λιμάνι Ταμάν, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην Κριμαία, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

Σύμφωνα με το Politico, τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές εντός του λιμανιού και ζημιές σε δύο γειτονικά χωριά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Το λιμάνι Ταμάν αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, γεγονός που το καθιστά «ιδανικό στόχο» για το Κίεβο, το οποίο στοχεύει να περιορίσει τα έσοδα από το πετρέλαιο που, όπως υποστηρίζει, χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της χώρας, τη στιγμή που οι θερμοκρασίες πέφτουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια ενός σκληρού χειμώνα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε την Κυριακή ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 1.300 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πάνω από 1.200 κατευθυνόμενες βόμβες και 50 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, την Παρασκευή, τα Ηνωμένα Έθνη είχαν καταδικάσει τις συνεχείς επιθέσεις της Ρωσίας σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένδειξη «σοβαρής περιφρόνησης για τη ζωή και την ευημερία των αμάχων».