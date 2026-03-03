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Στάρμερ: Στέλνει στην Κύπρο αντιτορπιλικό και ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones
Ειδήσεις
18:44 - 03 Μαρ 2026

Στάρμερ: Στέλνει στην Κύπρο αντιτορπιλικό και ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones

Reporter.gr Newsroom
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (3/3) την αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon και ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones στην Κύπρο.  

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η αποστολή αυτή είναι μέρος των προσπαθειών της Βρετανίας να ενισχύσει τις αμυντικές της επιχειρήσεις. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η χώρα θα ενεργεί πάντα προς το συμφέρον της και των συμμάχων της.

«Θα δράσουμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση Ελλάδας και Γαλλίας να αποστείλουν συνολικά τρεις φρεγάτες για την υπεράσπιση της Κύπρου, όπου βρίσκονται δύο βρετανικές βάσεις, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για το Λονδίνο.

{https://x.com/Keir_Starmer/status/2028865450445074502}

Αναλυτικά η ανάρτηση Στάρμερ:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί.

Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Κύπρου για να τον ενημερώσω ότι στέλνουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drone και ότι το HMS Dragon θα αποσταλεί στην περιοχή.

Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας».

{https://x.com/SkyNews/status/2028870520737873991}

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