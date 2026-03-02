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Σκηνικό πολεμικής εμπλοκής στην Κύπρο: Επιθέσεις με drones, ελληνικά πολεμικά σε ανάπτυξη και η απάντηση Στάρμερ
Πολιτική
18:00 - 02 Μαρ 2026

Σκηνικό πολεμικής εμπλοκής στην Κύπρο: Επιθέσεις με drones, ελληνικά πολεμικά σε ανάπτυξη και η απάντηση Στάρμερ

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρή κλιμάκωση της έντασης καταγράφηκε τη Δευτέρα (2/3) στην Κύπρο, καθώς οι βρετανικές βάσεις τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ η Ελλάδα ανακοίνωσε την αποστολή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων για ενίσχυση της κυπριακής άμυνας.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρέθηκε η βρετανική βάση RAF Akrotiri στο Ακρωτήρι, όπου ήχησαν σειρήνες και διατάχθηκε εκκένωση με μήνυμα προς το προσωπικό που έκανε λόγο για «συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας». Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να παραμείνουν σε προστατευμένους χώρους μέχρι νεότερης ειδοποίησης. Παράλληλα, πληροφορίες ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκαν drones με κατεύθυνση τη βάση, ενώ μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στους Φρουρούς της Επανάστασης έκαναν λόγο ακόμη και για βαλλιστικούς πυραύλους.

Λίγο αργότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανακοίνωσε ότι δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κατευθύνονταν προς τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι «αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως», γεγονός που οδήγησε σε σταδιακή αποκλιμάκωση της άμεσης απειλής.

Συναγερμός σήμανε και στη βρετανική βάση Δεκέλεια, ενώ αναστάτωση προκλήθηκε και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Το προσωπικό απομακρύνθηκε προσωρινά από τα κτήρια και συγκεντρώθηκε στους χώρους στάθμευσης, μέχρι να δοθεί εντολή επιστροφής μετά την αναχαίτιση των drones και την επανεκκίνηση των πτήσεων.

Η Ελλάδα στο πλευρό της Κύπρου

Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα. Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Ελλάδα αποστέλλει στην περιοχή τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», εξοπλισμένες – μεταξύ άλλων – με το αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», καθώς και ζεύγος μαχητικών F-16 για την ενίσχυση της κυπριακής αεράμυνας. Ο κ. Δένδιας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ μεταβαίνουν στη Λευκωσία για συντονισμό με την κυπριακή ηγεσία και συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σημειώνεται βέβαια πως οι βρετανικές βάσεις δεν είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ωστόσο, οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και η συνδρομή της Ελλάδας είναι ασφαλώς καλοδεχούμενη.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης έθεσε εκ νέου ζήτημα καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου, ενώ οι κυπριακές αρχές διατηρούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ενεργοποιημένο Κέντρο Κρίσεως.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsarzwmqj5d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Δυσαρέσκεια της Κύπρου για τους χειρισμούς της Βρετανίας

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει η κυπριακή κυβέρνηση προς το Ηνωμένο Βασίλειο για την απουσία ρητής διαβεβαίωσης ότι οι Βρετανικές Βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν πέραν ανθρωπιστικού σκοπού. Μετά το Εθνικό Συμβούλιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι «δεν αποκλείεται τίποτα», τονίζοντας πως, παρά τις αναφορές του Keir Starmer, δεν υπήρξε σαφής δέσμευση. Η Λευκωσία επιμένει στον ανθρωπιστικό ρόλο των βάσεων και προαναγγέλλει διαβήματα σε ανώτερο επίπεδο προς το Λονδίνο. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ελλάδα για την άμεση στρατιωτική συνδρομή με φρεγάτες και F-16.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατύπωσε παράπονα για το γεγονός ότι οι Βρετανοί άργησαν, όπως ισχυρίστηκε να επιστρέψουν στα αμερικανικά στρατεύματα πρόσβαση στις βάσεις τους στη Μεγαλόνησο.

Πάντως δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι το νησί βρίσκεται σε ύψιστο συναγερμό, καλούμενο ουσιαστικά να αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη απειλή από την τουρκική εισβολή του 1974. Κι αυτό επειδή Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν δημόσια διατεθειμένοι να κλιμακώσουν την ένταση και να εξαπολύσουν πυραύλους με στόχο το νησί. Το καθεστώς των Μουλάδων δικαιολογεί αυτήν την στάση με την αυξημένη συσσώρευση αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, δηλώνοντας ότι στόχος είναι η φυγή τους. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έκανε λόγο για στοχευμένες «χειρουργικές» παρεμβάσεις, χωρίς να θέσει σαφές χρονοδιάγραμμα και χωρίς να είναι σε θέση να αποκλείσει χερσαία εισβολή των Αμερικανών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsbni6lkb95?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ - Υποστηρίζω τις κυβερνητικές επιλογές

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά και ότι το Λονδίνο δεν συμμετείχε στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή «σκόπιμη». Παράλληλα, ανέφερε ότι η καλύτερη πορεία δράσης είναι η διαπραγματευμένη συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει την εγκατάλειψη οποιασδήποτε φιλοδοξίας για πυρηνικά όπλα και τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Ο Στάρμερ σχολίασε επίσης τη διαφωνία που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εμπλακεί αρχικά, τονίζοντας όμως ότι το καθήκον του είναι να κρίνει τι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της Βρετανίας. «Υποστηρίζω τις επιλογές της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Στο τραπέζι η ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής

Εντωμεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής για την Κύπρο, χωρίς ωστόσο – προς το παρόν – να προχωρά σε επίσημη διαδικασία. Η επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Paula Pinho, δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση», διευκρινίζοντας όμως ότι το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στις επόμενες συναντήσεις, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Η κινητικότητα στις Βρυξέλλες εντείνεται καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι απειλές κατά της Κύπρου αυξάνουν τις ανησυχίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επικοινώνησε με τον Πρόεδρο Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι, παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο άμεσος στόχος, το περιστατικό εγείρει σοβαρές ανησυχίες και ότι η ΕΕ στέκεται συλλογικά δίπλα στα κράτη μέλη.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, που προβλέπεται στο άρθρο 42(7) της Συνθήκη της Λισαβόνας, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παράσχουν βοήθεια σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης, με πολιτική και νομική ευελιξία ως προς τη μορφή της στήριξης. Παράλληλα εξετάζεται και η ρήτρα αλληλεγγύης του άρθρου 222, ενώ οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο υπουργών και ηγετών συνεχίζονται, με την ενεργοποίηση να παραμένει ανοιχτό ενδεχόμενο ανάλογα με τις εξελίξεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgseem74ylhl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 18:54
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