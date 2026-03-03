Η Γαλλία θωρακίζει την Κύπρο: Αντιαεροπορικά συστήματα και φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Γαλλία πρόκειται να αποστείλει αντιαεροπορικά και αντιαντιπυραυλικά συστήματα στην Κύπρο, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνει την ένταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της κυπριακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Politico, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν – ο οποίος αποστέλλει επίσης μια γαλλική φρεγάτα στην Κύπρο — ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, νωρίτερα την Τρίτη (3/3). Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία.

Ο Χριστοδουλίδης ζήτησε επίσης από το Βερολίνο την αποστολή γερμανικής φρεγάτας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε τη Δευτέρα με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο καγκελάριος ανταποκρίθηκε θετικά, ενώ επίσημη απόφαση από το Βερολίνο αναμένεται άμεσα. Παράλληλα, ο Κύπριος πρόεδρος εξετάζει παρόμοιες επιλογές και με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ελλάδα έχει ήδη διατάξει την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, έπειτα από τις επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο νησί τη Δευτέρα — επιθέσεις που, για πρώτη φορά, εμπλέκουν κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία έχει προκαλέσει μαζικά αντίποινα από την Τεχεράνη σε ολόκληρη την περιοχή.

Τέσσερα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 έχουν ήδη μετασταθμεύσει στην Πάφο, στη νοτιοδυτική ακτή της Κύπρου, ενώ δύο ελληνικές φρεγάτες έχουν αναπτυχθεί πέριξ του νησιού. Η μία εξ αυτών είναι εξοπλισμένη με το σύστημα παρεμβολών κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών «Centauros».

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/3), μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed έπληξε τη βρετανική βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι, ενώ αργότερα την ίδια ημέρα αναχαιτίστηκαν και άλλες επιθέσεις με drones που στόχευαν την ίδια εγκατάσταση. Η βάση στο Ακρωτήρι, καθώς και τα γειτονικά χωριά, παραμένουν εκκενωμένα για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, γαλλικά μαχητικά Rafale πραγματοποίησαν πτήσεις πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο «επιχειρήσεων εναέριας ασφάλειας», όπως δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Jean-Noël Barrot. Η δήλωση ήρθε μετά από επίθεση ιρανικού drone εναντίον ναυτικής βάσης στο Αμπού Ντάμπι.