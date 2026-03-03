Δένδιας: Η Κύπρος δεν κείται μακράν – Θα είμαστε εδώ καθόλη τη διάρκεια της κρίσης

Συνάντηση εργασίας με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, είχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος από το πρωί της Τρίτης (3/3) βρίσκεται στη Λευκωσία, με αφορμή την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Έχω πει επανειλημμένα ότι για την Ελλάδα, για την ελληνική κοινωνία, για το έθνος, η Κύπρος δεν κείται μακράν. Και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η Κύπρος κείται πλησίον», ανέφερε ο κ. Δένδιας, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Βασίλη Πάλμα και προσέθεσε:

«Η Ελλάδα είναι εδώ και θα είναι εδώ καθόλη τη διάρκεια της κρίσης για να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ώστε να προστατευτεί το σύνολο των νομίμων κατοίκων του νησιού και να αποτραπούν όλες οι απειλές και οι τυχόν παράνομες ενέργειες».

Ο Υπουργός επεσήμανε, ακόμη, ότι η Κύπρος δεν μετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. «Κατά συνέπεια, εμείς υπογραμμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η καθοιονδήποτε τρόπο τυχόν στοχοποίηση χωρών που δεν συμμετέχουν στις εχθροπραξίες», τόνισε.

Σημείωσε, ακόμη, ότι με απόφαση του ΚΥΣΕΑ δύο ζεύγη F-16 βρίσκονται ήδη στην Κύπρο, ενώ πλέουν προς το νησί δύο φρεγάτες.

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Σχετικά, δε, με τις φρεγάτες ο κ. Δένδιας είπε:

«Η φρεγάτα ΨΑΡΑ διαθέτει το σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, κατά UAV, ένα σύστημα που έχει παραχθεί από το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Η άλλη φρεγάτα, η φρεγάτα ΚΙΜΩΝ, είναι η πιο σύγχρονη φρεγάτα στον πλανήτη. Και επίσης δεν διαφεύγει βεβαίως η ιστορική αναλογία, ο ΚΙΜΩΝ επιστρέφει στην Κύπρο».

«Η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφής, ως εθνική υποχρέωση, αλλά πρέπει να πω και ως ευρωπαϊκή υποχρέωση», υπογράμμισε ακόμη και ανέφερε:

«Σήμερα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, που είχα την τιμή να με δεχθεί νωρίτερα, αλλά και με τον Υπουργό Άμυνας, τον φίλο μου Βασίλη Πάλμα, συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τις τακτικές μας επαφές, με απόλυτη συνεννόηση, με κοινό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας».

«Και θα μου επιτρέψετε μια καταληκτική παρατήρηση. Νομίζω ότι με τη συνεργασία αυτή, με την παρουσία των αεροπλάνων μας, με την παρουσία των φρεγατών μας, τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου» συμπλήρωσε κλείνοντας ο κ. Δένδιας.

Σημειώνεται ότι σε δηλώσεις του πριν από την συνάντηση με τον κ. Πάλμα, ο Νίκος Δένδιας είχε τονίσει ότι η επίσκεψή του αποσκοπεί στο να μεταφέρει τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητές της».

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Πάλμας: Η Ελλάδα αποτελεί το πιο ισχυρό μας στήριγμα

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας επεσήμανε πως «σε ό,τι αφορά στα εθνικά ζητήματα η Ελλάδα για μας αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον σημαντικότερο εταίρο και το πιο ισχυρό στήριγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλους τους τομείς. Αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα αυτή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας έχουμε αναπτύξει στενότατο συντονισμό και βρισκόμαστε σε καθημερινή διαβούλευση».

«Θέλω να ευχαριστήσω εξ αρχής τον κ. Δένδια για την παρουσία του εδώ, η οποία επιβεβαιώνει την εξαιρετική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας στο πλαίσιο της διμερούς μας σχέσης. Παράλληλα, εκφράζω την ευγνωμοσύνη προς την ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή των δύο φρεγατών και των τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών F-16, για την ενίσχυση της άμυνας της πατρίδας μας απέναντι στις προκλήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο» πρόσθεσε ο κ. Πάλμας.

Όπως εξήγησε, «στη σημερινή συνάντηση, λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, που πλέον επηρεάζουν και την Κύπρο, είχα την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να ενημερώσω τον φίλο Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την κατάσταση ασφάλειας στη Κυπριακή Δημοκρατία, με ιδιαίτερη αναφορά στα πρόσφατα συμβάντα που έλαβαν χώρα χτες με την επίθεση μη επανδρωμένου αεροχήματος εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις βάσεις στο Ακρωτήρι και τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροχημάτων που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων».

«Σε αυτό το πλαίσιο και υπό το φως της κλιμάκωσης των γεγονότων, επανέλαβα στον φίλο Υπουργό Εθνικής Άμυνας τη θέση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετείχε, δεν συμμετέχει και ούτε πρόκειται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Ως Κυπριακή Δημοκρατία θεμελιώνουμε διαχρονικά τη στάση μας στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, στον πλήρη σεβασμό και στη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο, στην επένδυση σε στρατηγικές συμμαχίες και στην ειρηνική επίλυση διαφορών. Παράλληλα, παραμένουμε πιστοί στον ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος και βεβαίως την ίδια ώρα με υπευθυνότητα και προσήλωση θα συνεχίσουμε να δρούμε με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας, καθώς και την προαγωγή της ειρήνης, της συνεργασίας και της σταθερότητας στην περιοχή, αποδεικνύοντας εμπράκτως το ρόλο μας ως αξιόπιστου εταίρου της Διεθνούς Κοινότητας» κατέληξε ο κ. Πάλμας.