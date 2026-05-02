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Πιστόριους: Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει περισσότερη ευθύνη για την ασφάλειά της
Ειδήσεις
12:00 - 02 Μάι 2026

Πιστόριους: Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει περισσότερη ευθύνη για την ασφάλειά της

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη δική τους ασφάλεια, δήλωσε το Σάββατο (2/5) ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, αντιδρώντας στην ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.

«Η Γερμανία βρίσκεται στον σωστό δρόμο» προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ο Πιστόριους, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters, επισημαίνοντας την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr), την ταχύτερη και μεγαλύτερη προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και την ανάπτυξη υποδομών.

Υπενθυμίζεται ότι το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Ο Πιστόριους εκτίμησε ότι ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν σήμερα στη χώρα ανέρχεται σε «σχεδόν 40.000».

Υπό την πίεση έντονης κριτικής από την Ουάσιγκτον σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ —συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας— έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους.

Ωστόσο, λόγω περιορισμένων προϋπολογισμών και σημαντικών ελλείψεων σε στρατιωτικές δυνατότητες, θα χρειαστούν χρόνια μέχρι η Ευρώπη να μπορέσει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της στον τομέα της ασφάλειας.

«Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ειδικά στη Γερμανία, εξυπηρετεί τόσο τα δικά μας συμφέροντα όσο και εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών», υπογράμμισε ο Πιστόριους.

Παρόλα αυτά, πρόσθεσε ότι «ήταν αναμενόμενο πως οι ΗΠΑ θα αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di7z9c8egoz5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 02/05/2026 - 12:52
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