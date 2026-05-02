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ΗΠΑ: Αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία – Νέες τριβές με το Βερολίνο
Ειδήσεις
10:22 - 02 Μάι 2026

ΗΠΑ: Αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία – Νέες τριβές με το Βερολίνο

Reporter.gr Newsroom
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 Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πενταγώνου η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνολική επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη και λαμβάνει υπόψη τόσο τις επιχειρησιακές ανάγκες όσο και τις συνθήκες στις περιοχές ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνει η γερμανική Tagesschau, η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια σχετικών δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προαναγγείλει την πιθανότητα μείωσης των αμερικανικών δυνάμεων στη Γερμανία. Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Βερολίνου έχουν επιβαρυνθεί, ιδίως μετά την κριτική που άσκησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην αμερικανική στρατηγική έναντι του Ιράν.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ εξαπέλυσε την Πέμπτη (30/4) όμοιες απειλές κατά της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Σήμερα, περίπου 86.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στην Ευρώπη, εκ των οποίων περίπου 39.000 σταθμεύουν στη Γερμανία. Η χώρα αποτελεί κομβικό σημείο για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ διεθνώς, φιλοξενώντας σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο των ΗΠΑ (EUCOM) στη Στουτγάρδη και τη βάση της αεροπορίας στο Ραμστάιν, που λειτουργεί ως βασικός κόμβος μεταφοράς και υποστήριξης.

Η προοπτική αποχώρησης μέρους των δυνάμεων δεν είναι νέα. Κατά την πρώτη προεδρική του θητεία (2017–2021), ο Τραμπ είχε προτείνει την απομάκρυνση έως και 12.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, επικαλούμενος κυρίως τη χαμηλή συμμετοχή της χώρας στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε, καθώς ανεστάλη από τον διάδοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αμερικανικό Κογκρέσο έχει θεσπίσει περιορισμούς στη μείωση των δυνάμεων στην Ευρώπη, απαιτώντας ειδικές διαδικασίες σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός στρατιωτών πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις στη δεύτερη θητεία του ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γερμανία, η στάση του Τραμπ φαίνεται να άλλαξε το τελευταίο διάστημα. Η επιδείνωση των σχέσεων με τον Μερτς, ιδιαίτερα μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Γερμανού καγκελάριου για τον πόλεμο με το Ιράν, συνέβαλε στην αναζωπύρωση της έντασης.

Παρότι ο Μερτς επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία των δηλώσεων, τονίζοντας ότι οι διμερείς σχέσεις παραμένουν καλές, η απόφαση για μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ αναμένεται να έχει ευρύτερες γεωπολιτικές και στρατηγικές συνέπειες για την Ευρώπη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di7z9c8egoz5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 02/05/2026 - 11:16
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