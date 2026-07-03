Ο Τραμπ έκανε 22.000 συναλλαγές σε μετοχές το 2025, ενώ με δηλώσεις του ταρακουνούσε τις αγορές

Ο Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε μετοχές αξίας έως και 1,4 δισ. δολαρίων το περασμένο έτος, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, αυξάνοντας τις προσωπικές του συμμετοχές σε μια σειρά από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, ενώ παράλληλα επηρέαζε τις αγορές από τον Λευκό Οίκο.

Τα επίσημα στοιχεία για τις οικονομικές δραστηριότητες του προέδρου των ΗΠΑ αποκαλύπτουν το μέγεθος της αύξησης της προσωπικής περιουσίας του Τραμπ κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, στη διάρκεια του οποίου ξεκίνησε έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, υπέγραψε σαρωτικές φορολογικές περικοπές και διέταξε επιθέσεις κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο πρόεδρος δήλωσε τουλάχιστον 2,2 δισ. δολάρια σε εξωθεσμικά εισοδήματα το 2025, προερχόμενα από δραστηριότητες στα κρυπτονομίσματα, την αγορά ακινήτων, συμφωνίες αδειοδότησης, νομικούς διακανονισμούς και πωλήσεις μετοχών.

Σύμφωνα με την ανάλυση των Financial Times, ο Τραμπ δήλωσε ότι πραγματοποίησε περισσότερες από 22.000 συναλλαγές σε μετοχές μέσα στο 2025. Ο άμεσος προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, είχε δηλώσει μόλις 13 συναλλαγές σε διάστημα τεσσάρων ετών. Κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, ο Τραμπ είχε αναφέρει 517 συναλλαγές.

Οι δηλωθείσες συναλλαγές δεν επιτρέπουν ακριβή ανάλυση, καθώς οι αγορές και οι πωλήσεις γνωστοποιούνται μόνο σε ευρείες χρηματικές κλίμακες. Οι συνολικές αγορές του Τραμπ ενδέχεται να έφτασαν έως και τα 1,4 δισ. δολάρια ή να ήταν μόλις 461 εκατ. δολάρια. Οι πωλήσεις του εκτιμώνται μεταξύ 138 και 433 εκατ. δολαρίων.

Ωστόσο, η ανάλυση των καταθέσεων από τους Financial Times δείχνει ότι οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω οκτώ επενδυτικών λογαριασμών, οι επτά από τους οποίους ακολουθούσαν στενά ένα ευρύ φάσμα της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο όγδοος λογαριασμός, όμως, φαίνεται πως ακολουθούσε πιο επιθετική στρατηγική επιλογής μετοχών, με επενδύσεις σε εταιρείες όπως η αλυσίδα εστιατορίων Kura Sushi και η αμυντική βιομηχανία Kratos Defence.

Εκπρόσωπος του Trump Organization είχε δηλώσει στους Financial Times τον Μάιο ότι «οι επενδυτικές τοποθετήσεις του Τραμπ διατηρούνται αποκλειστικά μέσω λογαριασμών πλήρους διακριτικής διαχείρισης, τους οποίους διαχειρίζονται ανεξάρτητα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων, με αποκλειστική αρμοδιότητα για όλες τις επενδυτικές αποφάσεις».

«Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε η οικογένειά του, ούτε ο Trump Organization έχουν οποιονδήποτε ρόλο στην επιλογή, καθοδήγηση ή έγκριση συγκεκριμένων επενδύσεων.»

Παρότι οι περισσότερες αγορές φαίνεται να ακολουθούσαν μηχανικά τους χρηματιστηριακούς δείκτες, το χαρτοφυλάκιο του Τραμπ του προσφέρει σημαντική άμεση έκθεση σε μεγάλες εταιρείες που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη δημόσια πολιτική.

Αγόρασε μετοχές σε αρκετές τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων έως και 70 εκατ. δολάρια σε Microsoft, 63 εκατ. σε Apple, 21 εκατ. σε Broadcom και 33 εκατ. σε Amazon.

Ο Τραμπ απέκτησε επίσης μετοχές της Nvidia αξίας έως και 67 εκατ. δολαρίων. Η Nvidia, η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο βάσει χρηματιστηριακής αξίας, σημείωσε άνοδο 39% την περασμένη χρονιά. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ έχει αναφερθεί δημόσια στην εταιρεία σε τουλάχιστον 31 εκδηλώσεις και 19 φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη χρήση των ημιαγωγών της.

Ειδικοί σε θέματα κυβερνητικής δεοντολογίας έχουν επικρίνει έντονα την εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριότητα του Τραμπ, η οποία εκτείνεται από τα κρυπτονομίσματα και τα ακίνητα στο εξωτερικό έως τις συναλλαγές μετοχών εταιρειών που είτε εποπτεύονται από την αμερικανική κυβέρνηση είτε αποκομίζουν κέρδη από αυτήν.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει το όνομά του ως εμπορικό σήμα σε πολυτελή ακίνητα ανά τον κόσμο, εξακολουθεί να αποκομίζει σημαντικά έσοδα από συμφωνίες αδειοδότησης. Το 2025 εισέπραξε περισσότερα από 58 εκατ. δολάρια σε δικαιώματα χρήσης του ονόματός του από έργα ακινήτων στην Ινδία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στις ΗΠΑ, το θέρετρο Mar-a-Lago απέφερε έσοδα 77,5 εκατ. δολαρίων, ενώ τρία από τα γήπεδα γκολφ του — στο Bedminster του Νιου Τζέρσεϊ, στο Jupiter της Φλόριντα και στη Βιρτζίνια — απέφεραν συνολικά πάνω από 94 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πηγή εσόδων του φαίνεται να είναι οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων που ίδρυσαν οι γιοι του, Eric Trump και Donald Trump Jr., ιδιαίτερα η World Liberty Financial, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο πρόεδρος κέρδισε περισσότερα από 1,16 δισ. δολάρια από πωλήσεις κρυπτονομισμάτων και δικαιώματα (royalties) από memecoins το 2025, εκ των οποίων τα 526,8 εκατ. δολάρια προήλθαν από τις πωλήσεις των tokens WLFI. Την ίδια περίοδο, η κυβέρνησή του απέσυρε σημαντικές δικαστικές υποθέσεις της εποχής Μπάιντεν εναντίον κορυφαίων εταιρειών του κλάδου των κρυπτονομισμάτων.