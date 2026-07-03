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Crypto και Real Estate: Πώς ο Τραμπ έβγαλε πάνω από $2 δισ. στην πρώτη του χρονιά στον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις
08:11 - 03 Ιουλ 2026

Crypto και Real Estate: Πώς ο Τραμπ έβγαλε πάνω από $2 δισ. στην πρώτη του χρονιά στον Λευκό Οίκο

Reporter.gr Newsroom
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Το προσωπικό εισόδημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εκτινάχθηκε σε πάνω από 2,2 δισ. δολάρια κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του.

Σε αντίθεση με άλλους προέδρους, οι οποίοι συνήθως εκποιούσαν τις συμμετοχές τους ή τις τοποθετούσαν σε καταπιστεύματα χωρίς δυνατότητα παρέμβασης (blind trusts), ο Τραμπ μετέφερε πολλά από τα περιουσιακά του στοιχεία σε ένα ανακλητό καταπίστευμα (revocable trust), το οποίο διαχειρίζεται ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Εκείνος συνδιευθύνει επίσης, μαζί με τον αδελφό του Έρικ Τραμπ, τον Όμιλο Trump (Trump Organization), που δραστηριοποιείται στους τομείς των ακινήτων και της φιλοξενίας.

Αν και ο Τραμπ είναι κυρίως γνωστός για την αυτοκρατορία του στον χώρο των ακινήτων, τα έσοδα από αυτές τις επιχειρήσεις επισκιάστηκαν από τις δραστηριότητές του στα κρυπτονομίσματα, οι οποίες του απέφεραν πάνω από 1 δισ. δολάρια το περασμένο έτος, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal βασισμένη στη 900 σελίδων ομοσπονδιακή δήλωση οικονομικών συμφερόντων του.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν συζητά με όσους διαχειρίζονται τα χρήματά του και ότι τα πάει καλά επειδή το χρηματιστήριο καταγράφει ιστορικά υψηλά. «Ξέρετε γιατί έχω κέρδη; Επειδή το χρηματιστήριο ανεβαίνει», είπε. «Όλοι κερδίζουμε. Κερδίζω κι εγώ, επειδή έχω πολλά χρήματα και μεγάλη ρευστότητα.»

Δείτε πώς μεταβλήθηκαν τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal.

Κρυπτονομίσματα

Ανάμεσα στα μεγαλύτερα κέρδη που καταγράφονται στις δηλώσεις περιλαμβάνονται 263 εκατ. δολάρια από την πώληση μετοχικού κεφαλαίου της World Liberty Financial, της επιχείρησης κρυπτονομισμάτων του προέδρου.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη γνωστοποίηση μιας μυστικής συμφωνίας ύψους 500 εκατ. δολαρίων, την οποία υπέγραψε ο Έρικ Τραμπ με ομάδα επενδυτών υπό την ηγεσία του σεΐχη Tahnoon bin Zayed al Nahyan, μέλους της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η συμφωνία παραχώρησε στους επενδυτές από τα ΗΑΕ ποσοστό 49% στην επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του προέδρου. Η συμφωνία είχε αποκαλυφθεί για πρώτη φορά από τη Wall Street Journal τον Ιανουάριο. Λίγο μετά την υπογραφή της, η κυβέρνηση Τραμπ υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο που επέτρεψε στα ΗΑΕ πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενα αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Συνολικά, ο Τραμπ εισέπραξε 798 εκατ. δολάρια από τη World Liberty Financial και από μια συνδεδεμένη επιχείρηση έκδοσης stablecoin. Παράλληλα, η συμφωνία αδειοδότησής του με την Celebration Coins, την εταιρεία πίσω από το memecoin του, του απέφερε 635 εκατ. δολάρια σε δικαιώματα (royalties).

Τα δύο μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα που προώθησε ο πρόεδρος — $WLFI και $TRUMP — έχουν καταρρεύσει σε αξία από τη δημιουργία τους, αφήνοντας πολλούς ιδιώτες επενδυτές με σημαντικές ζημίες.

Επενδύσεις και συναλλαγές

Οι επενδυτικοί λογαριασμοί του Τραμπ αυξήθηκαν επίσης θεαματικά: από τουλάχιστον 237 εκατ. δολάρια σε τουλάχιστον 858 εκατ. δολάρια. Εκτός από το καταπίστευμα, τους επενδυτικούς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, δήλωσε και τέσσερις νέους επενδυτικούς λογαριασμούς.

Ο Τραμπ γνωστοποίησε περισσότερες από 20.000 συναλλαγές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, δηλαδή κατά μέσο όρο πάνω από 50 συναλλαγές την ημέρα. Οι λογαριασμοί του είχαν σημαντικές τοποθετήσεις σε μετοχές τεχνολογίας, με συμμετοχές άνω των 70 εκατ. δολαρίων στις λεγόμενες Magnificent 7, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων άνω των 10 εκατ. δολαρίων στην καθεμία από τις Apple, Nvidia και Alphabet.

Οι σύμβουλοί του επέκτειναν επίσης το χαρτοφυλάκιο μετοχών του ώστε να περιλαμβάνει σχεδόν κάθε εταιρεία του δείκτη S&P 500. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι κινήσεις αυτές μοιάζουν με συνηθισμένες επενδυτικές στρατηγικές που αποσκοπούν στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης από υπεραξίες κεφαλαίου.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε ότι η συμμετοχή του προέδρου στην Trump Media, μητρική εταιρεία του Truth Social, εξακολουθούσε να αποτιμάται σε πάνω από 50 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, η πτώση της μετοχής μείωσε την αξία αυτής της συμμετοχής κατά 2,4 δισ. δολάρια μέσα στο προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Ακίνητα

Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας του προέδρου απέφεραν επίσης περισσότερα έσοδα. Δήλωσε πάνω από 525 εκατ. δολάρια από ξενοδοχειακές και γηπεδικές δραστηριότητες (γκολφ), καθώς και άλλα 49 εκατ. δολάρια από λοιπά έσοδα που σχετίζονται με ακίνητα.

Στο θέρετρό του Mar-a-Lago στη Φλόριντα, όπου αυξήθηκαν τα τέλη εγγραφής και το οποίο έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης δωρητών και ομάδων πίεσης, τα έσοδά του αυξήθηκαν από 50 εκατ. δολάρια το 2024 σε 77 εκατ. δολάρια το 2025. Τα κέρδη του από εταιρεία που συνδέεται με το Trump National Doral αυξήθηκαν από 110 εκατ. σε 122 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο.

Ο πρόεδρος εξόφλησε επίσης ορισμένα μεγάλα δάνεια ακινήτων μέσα στο 2025, μεταξύ των οποίων και υποθήκη άνω των 50 εκατ. δολαρίων για το Trump Building στη διεύθυνση 40 Wall Street.

Εκπρόσωπος του Trump Organization δήλωσε ότι οι οικονομικές γνωστοποιήσεις αποδεικνύουν την οικονομική ισχύ του ομίλου και «ένα επίπεδο οικονομικής διαφάνειας χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της αμερικανικής προεδρίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2026 - 00:14
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