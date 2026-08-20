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ΗΠΑ: Ελαφριά μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
Ειδήσεις
16:06 - 20 Αυγ 2026

ΗΠΑ: Ελαφριά μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ κατέγραψαν μικρή υποχώρηση την περασμένη εβδομάδα και παρέμειναν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απολύσεις στην αμερικανική αγορά εργασίας εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με το Bloomberg.  

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 6.000, φτάνοντας τις 206.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Αυγούστου, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε την Πέμπτη το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ. Η επίδοση ήταν καλύτερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg, οι οποίοι προέβλεπαν κατά μέσο όρο 210.000 αιτήσεις.

Αντίθετα, ο αριθμός των συνεχιζόμενων αιτήσεων, που αποτυπώνει πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στα 1,80 εκατομμύρια.

Τα τελευταία στοιχεία έρχονται μετά την καταγραφή μόλις 189.000 νέων αιτήσεων την εβδομάδα που έληξε στις 18 Ιουλίου, επίδοση που αποτέλεσε το χαμηλότερο επίπεδο από το 1969. Παρότι έκτοτε σημειώθηκε αύξηση, ο αριθμός των αιτήσεων εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα με βάση τα ιστορικά δεδομένα.

Η εικόνα στην αγορά εργασίας παραμένει σχετικά σταθερή, καθώς οι Αμερικανοί εργοδότες εμφανίζονται φέτος συγκρατημένοι τόσο στις προσλήψεις όσο και στις απολύσεις. Αυτό λειτουργεί προστατευτικά για όσους ήδη εργάζονται, την ίδια ώρα όμως δημιουργεί μεγαλύτερες δυσκολίες σε όσους αναζητούν νέα θέση εργασίας.

Ο μέσος όρος των νέων αιτήσεων σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, ο οποίος θεωρείται πιο αξιόπιστος δείκτης επειδή περιορίζει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, αυξήθηκε στις 204.000 την περασμένη εβδομάδα.

Σε μη εποχικά προσαρμοσμένη βάση, πάντως, οι νέες αιτήσεις μειώθηκαν, με πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, η Νότια Καρολίνα και η Καλιφόρνια να καταγράφουν μικρότερο αριθμό αιτήσεων.

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