Η νέα στρατηγική του Πούτιν για να κάμψει την ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία

Καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία αντιμετωπίζουν σοβαρές εσωτερικές προκλήσεις — από τις βίαιες φοιτητικές διαμαρτυρίες στη Γαλλία και την πολιτική αστάθεια στη Γερμανία έως την ενεργειακή κρίση — ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να ποντάρει στην εξασθένηση της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς το Κίεβο τους επόμενους μήνες.

Παρά τις οικονομικές πιέσεις από τις διεθνείς κυρώσεις και το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, το Κρεμλίνο δεν δείχνει διάθεση να εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του για τον τερματισμό του πολέμου. Αντίθετα, η Μόσχα εκτιμά ότι μπορεί να επικρατήσει σε έναν πόλεμο φθοράς όχι μόνο απέναντι στην Ουκρανία αλλά και απέναντι στην Ευρώπη, την οποία θεωρεί πλέον βασικό εμπόδιο στη ρωσική νίκη.

Η πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στο Κίεβο και η ανακοίνωση νέας βοήθειας ύψους 1,5 δισ. δολαρίων δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή στήριξη συνεχίζεται. Ωστόσο, η πολιτική θέση του Μερτς έχει αποδυναμωθεί από τις σημαντικές εκλογικές επιτυχίες του ακροδεξιού AfD, το οποίο αντιτίθεται στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Παράλληλα, η Washington Post επισημαίνει ότι η Ρωσία εντείνει την πίεση σε πολλαπλά μέτωπα. Οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Κιέβου, με στόχο σχολεία, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, αποσκοπούν, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ρώσους αναλυτές, στην αποσταθεροποίηση της χώρας και στη δημιουργία συνθηκών που θα καταστήσουν την πρωτεύουσα δύσκολα κατοικήσιμη τον χειμώνα. Η Μόσχα εκτιμά ότι μέχρι την άνοιξη η Ευρώπη μπορεί να έχει χάσει είτε την πολιτική βούληση είτε την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει τη στήριξη.

«Υβριδικός πόλεμος»

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο κλιμακώνει αυτό που Ευρωπαίοι ηγέτες αποκαλούν «υβριδικό πόλεμο»: παραπληροφόρηση, κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και επιχειρήσεις που αποδίδονται σε ρωσικούς μηχανισμούς. Η Μόσχα χρησιμοποιεί επίσης ολοένα συχνότερα πυρηνική ρητορική, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να απαντήσει ακόμη και με πυρηνικά όπλα σε κινήσεις του ΝΑΤΟ που θεωρεί απειλητικές.

Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ακολουθήσει «τον δρόμο της κλιμάκωσης», ενώ υποστήριξε ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες δεν οδηγούν πουθενά. Σύμφωνα με Ρώσο ακαδημαϊκό με επαφές σε ανώτατους διπλωματικούς κύκλους, το Κρεμλίνο ανησυχεί ιδιαίτερα για την αυξανόμενη εμπλοκή της Ευρώπης στον πόλεμο και επιδιώκει να ανακόψει αυτή την τάση.

Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η Ρωσία εντείνει έναν «σκιώδη πόλεμο» εναντίον της Γερμανίας, προκειμένου να υπονομεύσει την υποστήριξή της προς το Κίεβο. Το μήνυμα προς το Βερολίνο ήταν σαφές: οποιοδήποτε σημάδι πολιτικής αδυναμίας μπορεί να ενθαρρύνει τη Μόσχα να αυξήσει την πίεση.

Η οικονομική κατάσταση της Ρωσίας αποτελεί, ωστόσο, σημαντικό περιορισμό. Ο προϋπολογισμός προβλέπει μεγάλες φορολογικές αυξήσεις για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών δαπανών, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα-ρεκόρ. Η οικονομική ανάπτυξη έχει ουσιαστικά σταματήσει, ενώ ακόμη και ρωσικές τράπεζες εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στη χρηματοδότηση του κράτους. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις και την πυρηνική ρητορική επειδή οι οικονομικές επιλογές της περιορίζονται.

Την ίδια ώρα, οι πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες στην Ευρώπη ενισχύουν τις προσδοκίες του Κρεμλίνου. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ενώ έχει υποστηρίξει ότι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας περιορίζει τη δυνατότητα συνέχισης της μεγάλης βοήθειας προς την Ουκρανία. Στη Γερμανία, το AfD ζητά περιορισμό της στήριξης προς το Κίεβο και επιστροφή στη χρήση ρωσικού φυσικού αερίου.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και ότι οι κυβερνήσεις της χρησιμοποιούν την εξωτερική απειλή για να αποσπάσουν την προσοχή των πολιτών από τις εσωτερικές δυσκολίες. Όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία επιδιώκει τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απάντησε ότι δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, καθώς «θα διαλυθούν μόνοι τους».

Παράλληλα, η Μόσχα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ από το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπιστεί με «όλο το οπλοστάσιό της, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων». Το ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική».

Σύμφωνα με αναλυτές, η στρατηγική του Πούτιν βασίζεται στην προσδοκία ότι οι ευρωπαϊκές κρίσεις θα πολλαπλασιαστούν και ότι οι σημερινές κυβερνήσεις θα δυσκολευτούν να τις διαχειριστούν. Η Μόσχα εμφανίζεται ταυτόχρονα να προειδοποιεί ότι δεν επιδιώκει πόλεμο με την Ευρώπη και να απειλεί με χρήση πυρηνικών όπλων εάν συνεχιστεί ο εξοπλισμός της Ουκρανίας.

Ο τελικός στόχος, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι μια Ευρώπη πιο «πραγματιστική» και λιγότερο πρόθυμη να στηρίζει την Ουκρανία — μια Ευρώπη που θα κινηθεί περισσότερο προς την κατεύθυνση που έχει χαράξει ο Ντόναλντ Τραμπ.