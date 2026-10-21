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Ουκρανία: Η Ευρώπη αναζητά «σωσίβιο» 70 δισ. ευρώ από Καναδά και Βρετανία
Ειδήσεις
17:32 - 21 Οκτ 2026

Ουκρανία: Η Ευρώπη αναζητά «σωσίβιο» 70 δισ. ευρώ από Καναδά και Βρετανία

Reporter.gr Newsroom

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Με το χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας να διογκώνεται ενόψει του 2027, οι Βρυξέλλες στρέφονται σε Λονδίνο και Οτάβα, επιδιώκοντας μεγαλύτερη οικονομική στήριξη. Οι επικείμενες σύνοδοι κορυφής αναμένεται να αποτελέσουν πεδίο διπλωματικών πιέσεων, χωρίς ωστόσο να τίθεται επισήμως ζήτημα ανταλλαγμάτων.

Σύμφωνα με το Politico, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειές της για την εξασφάλιση πρόσθετης διεθνούς χρηματοδότησης προς την Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό ύψους 70 δισ. ευρώ για το 2027. Με την αμερικανική στήριξη να παραμένει αβέβαιη και τις ανάγκες της χώρας να αυξάνονται λόγω της εντεινόμενης ρωσικής επίθεσης, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να κινητοποιήσουν περισσότερο τους συμμάχους τους εκτός ΕΕ, με έμφαση στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους και διπλωμάτες που επικαλείται το POLITICO, οι σύνοδοι ΕΕ–Καναδά, στις 29 και 30 Οκτωβρίου, και ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου, στις 20 Νοεμβρίου, θα προσφέρουν την ευκαιρία να τεθεί το ζήτημα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Τα 90 δισ. ευρώ της ΕΕ και οι καθυστερήσεις

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί για δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027, το οποίο προορίζεται να καλύψει περίπου τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες ανέμεναν από άλλους εταίρους —μεταξύ αυτών τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία και τη Νορβηγία— πρόσθετη συνεισφορά 45 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σημαντικό μέρος της αναμενόμενης βοήθειας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή εκταμιευθεί.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει επισημάνει ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της παρέχουν το 80% της εξωτερικής βοήθειας προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο και οι υπόλοιποι εταίροι.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει επίσης καλέσει τους διεθνείς συμμάχους να ενισχύσουν τη χρηματοδοτική τους συνδρομή.

Καναδάς και Βρετανία στο επίκεντρο

Οι Βρυξέλλες διευκρινίζουν ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί μομφή προς τον Καναδά ή το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς αμφότερες οι χώρες έχουν ήδη προσφέρει σημαντική στήριξη στο Κίεβο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι έχει δεσμεύσει συνολικά 25 δισ. λίρες για την Ουκρανία, ενώ ο Καναδάς έχει ανακοινώσει στρατιωτική βοήθεια αντίστοιχη με 5,4 δισ. ευρώ και άμεση οικονομική στήριξη ύψους 8,2 δισ. ευρώ.

Η ΕΕ επιδιώκει, ωστόσο, να συνδέσει την ευρύτερη συνεργασία με τους δύο εταίρους με τη συνολική προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας. Στην περίπτωση του Καναδά, στο τραπέζι βρίσκεται η ενίσχυση των αμυντικών και βιομηχανικών σχέσεων, μεταξύ άλλων μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, στο οποίο θα συμμετάσχουν καναδικές επιχειρήσεις.

Με το Ηνωμένο Βασίλειο, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν και στην επαναπροσέγγιση με την ΕΕ, σε ζητήματα όπως η κινητικότητα των νέων, το εμπόριο τροφίμων και η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών. Το Λονδίνο επιδιώκει, παράλληλα, να διασφαλίσει ότι οι βρετανικές επιχειρήσεις δεν θα αποκλειστούν από ευρωπαϊκές βιομηχανικές ενισχύσεις και δημόσιες συμβάσεις.

Πάντως, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν αναμένουν επίσημη συμφωνία που θα συνδέει ρητά τα οικονομικά ή εμπορικά οφέλη με πρόσθετη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η διεθνής διάσταση και οι πολιτικές προκλήσεις

Η διπλωματική κινητοποίηση των Βρυξελλών επεκτείνεται και σε άλλους εταίρους. Η ΕΕ πιέζει την Ιαπωνία να αυξήσει τη συνεισφορά της, ενώ η Αυστραλία έχει ήδη ανακοινώσει πρόσθετη χρηματοδότηση και συμφωνία ασφαλείας με το Κίεβο.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν την αβεβαιότητα γύρω από τη στάση της Ουάσιγκτον, την αύξηση του κόστους λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρώπης. Οι εκλογικές αναμετρήσεις του 2027 ενδέχεται να δοκιμάσουν τη διατήρηση της στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς σε αρκετές χώρες ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις που αμφισβητούν την υφιστάμενη πολιτική βοήθειας.

Το βασικό στοίχημα για τις Βρυξέλλες είναι πλέον να εξασφαλίσουν ευρύτερη διεθνή συμμετοχή, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του Κιέβου χωρίς να επωμιστεί η Ευρώπη το μεγαλύτερο μέρος του πρόσθετου κόστους.

Οι επερχόμενες σύνοδοι με τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται, έτσι, να αποτελέσουν κρίσιμη δοκιμασία για την ευρωπαϊκή προσπάθεια διεύρυνσης της χρηματοδοτικής στήριξης προς την Ουκρανία.

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