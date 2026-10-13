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Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Πιέσεις από τις προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ
Εμπορεύματα
13:59 - 13 Οκτ 2026

Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Πιέσεις από τις προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ

Reporter.gr Newsroom

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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη (13/10) καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις προοπτικές αύξησης της προσφοράς ρωσικών ενεργειακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, ενώ οι ανησυχίες για τη σύγκρουση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι περιόρισαν τις απώλειες.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχωρούν κατά 1,95%, στα 104,59 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν πτώση 1,98%, στα 91,87 δολάρια.

Την Τρίτη (12/10), ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησής του να χαλαρώσει προσωρινά τους περιορισμούς στις προμήθειες ρωσικού ντίζελ, παρά τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς βουλευτές. Οι Αμερικανοί νομοθέτες προειδοποίησαν ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, επιμένοντας ότι η απόφασή του ήταν προς όφελος των Αμερικανών. Η συμφωνία θα επιτρέψει στη Ρωσία να προμηθεύει ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές για διάστημα έξι μηνών.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ δεν θα ανακουφίσει σημαντικά τις διεθνείς αγορές καυσίμων. Η τράπεζα υπολόγισε ότι η πρόσθετη προσφορά 800.000 μετρικών τόνων, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια, θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές χονδρικής του ντίζελ στις ΗΠΑ, στην περιοχή του Κόλπου του Μεξικού, και στην Ευρώπη κατά μόλις 1 έως 2 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η τράπεζα επισήμανε ότι οι διακοπές λειτουργίας των ρωσικών διυλιστηρίων αυξήθηκαν κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Μόσχας να αυξήσει την παραγωγή της.

Οι διεθνείς αγορές ντίζελ εξακολουθούν να βρίσκονται υπό σημαντική πίεση. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τα αποθέματα στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 14% σε ετήσια βάση, ενώ τα διαθέσιμα αποθέματα στην Κίνα έχουν υποχωρήσει κατά 11%.

Η τράπεζα απέδωσε τις ελλείψεις στη συνεχή μείωση της παγκόσμιας παραγωγής ντίζελ επί επτά διαδοχικούς μήνες. Παράλληλα, οι θαλάσσιες εξαγωγές του καυσίμου έχουν μειωθεί κατά 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, δηλαδή κατά 20%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα αβεβαιότητας για τις αγορές ενέργειας.

Το Σάββατο, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300, σηματοδοτώντας σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ταυτόχρονα, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το φυσικό αέριο, τα οποία έχουν σημειώσει άλμα άνω του 150% κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, καταγράφουν το μεσημέρι της Τρίτης (13/10) νέα αύξηση 1,83%, στα 85,89 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,34%, στα 4.204,8 δολάρια ανά ουγγιά, το ασήμι καταγράφει ήπια κέρδη 0,08%, στα 60,563 δολάρια, ενώ ο χαλκός σημειώνει αύξηση 0,2%, στα 6,75 δοάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,28% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1186 δολάρια ανά ευρώ. Απώλειες καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας, κατά 0,27%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,3243 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται ελαφρώς αποδυναμωμένη κατά 0,01% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 0,8489 λίρες ανά ευρώ.

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