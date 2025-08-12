Perplexity: Προσφέρει $34,5 δισ. για να αποκτήσει το Chrome
20:17 - 12 Αυγ 2025

Η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity AI υπέβαλε μια προσφορά ύψους 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση του περιηγητή Chrome της Google.

Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από την τρέχουσα αποτίμηση της Perplexity, αλλά η εταιρεία δήλωσε ότι αρκετοί επενδυτές έχουν συμφωνήσει να υποστηρίξουν τη συμφωνία. Τον Ιούλιο, η Perplexity αποτιμήθηκε σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Perplexity είναι γνωστή για τη μηχανή αναζήτησης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και παρέχει στους χρήστες απλές απαντήσεις σε ερωτήσεις και συνδέσμους προς το αρχικό υλικό πηγής στο διαδίκτυο. Τον περασμένο μήνα, κυκλοφόρησε το δικό της πρόγραμμα περιήγησης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, το Comet.

Σύμφωνα με το CNBC, η νεοσύστατη εταιρεία βρίσκεται στη μέση μιας μάχης για την υπεροχή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με εταιρείες όπως η Meta και OpenAI, που προσφέρουν τεράστιους μισθούς και μπόνους υπογραφής στους κορυφαίους μηχανικούς. Οι τεχνολογικές εταιρείες ξοδεύουν, επίσης, δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και να εκτελέσουν βαριά φορτία εργασίας, ενώ οι νεοσύστατες εταιρείες συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, hedge funds και τεχνολογικούς γίγαντες για να πληρώσουν το υλικό και το προσωπικό που χρειάζονται για να ανταγωνιστούν.

Η Perplexity προσεγγίστηκε από τη Meta νωρίτερα φέτος για μια πιθανή εξαγορά, αλλά οι εταιρείες δεν ολοκλήρωσαν τη συμφωνία. Η προσφορά της Perplexity έρχεται μετά την πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προς την Google να εκχωρήσει το Chrome ως μέρος της αντιμονοπωλιακής αγωγής που η εταιρεία έχασε πέρυσι.

Σε απάντηση, η Google δήλωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθούσε «μια ριζοσπαστική παρεμβατική ατζέντα» και ότι η πρόταση της υπηρεσίας ήταν «υπερβολικά ευρεία». Η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει πώς σκοπεύει να προσαρμόσει τις δραστηριότητές της μετά την απόφαση για το μονοπώλιο.

