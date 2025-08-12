Μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο: Τρία μέτωπα, εκκενώσεις και σημαντικές ζημιές

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, που ξέσπασε λίγο μετά τις 05:30 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου, έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν κινητοποιηθεί όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επιχειρούν εναέρια μέσα με ρίψεις νερού.

Το πύρινο μέτωπο έχει διασπαστεί σε τρία κύρια μέτωπα: το ένα βρίσκεται στον Αγαλά με κατεύθυνση προς το Κερί, το δεύτερο στο Κοιλιώμενο και το τρίτο προς το χωριό Λιθακιά.

Έχουν εκκενωθεί όλα τα τουριστικά καταλύματα στις περιοχές Αγαλά και Κερί, με τους τουρίστες να μεταφέρονται σε άλλα ξενοδοχεία.

Συνολικά, στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και εθελοντικές ομάδες και πεζοπόρα τμήματα. Παράλληλα, ο δήμος Ζακύνθου και η περιφερειακή ενότητα συνδράμουν με πολλές υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Αναφορές για κατεστραμμένες περιουσίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί ένα σπίτι και ένα εστιατόριο, ενώ ζημιές έχουν προκληθεί, επίσης, σε στάβλους και παραθεριστικές κατοικίες.

Δήμαρχος Ζακύνθου: Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα κατοικίες

Ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, περιέγραψε την κατάσταση ως «ανεξέλεγκτη» και τόνισε ότι η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα κατοικίες. Υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για επιπλέον εναέρια μέσα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.