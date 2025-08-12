ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο: Τρία μέτωπα, εκκενώσεις και σημαντικές ζημιές
Ειδήσεις
20:03 - 12 Αυγ 2025

Μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο: Τρία μέτωπα, εκκενώσεις και σημαντικές ζημιές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, που ξέσπασε λίγο μετά τις 05:30 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου, έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν κινητοποιηθεί όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επιχειρούν εναέρια μέσα με ρίψεις νερού.

Το πύρινο μέτωπο έχει διασπαστεί σε τρία κύρια μέτωπα: το ένα βρίσκεται στον Αγαλά με κατεύθυνση προς το Κερί, το δεύτερο στο Κοιλιώμενο και το τρίτο προς το χωριό Λιθακιά.

Έχουν εκκενωθεί όλα τα τουριστικά καταλύματα στις περιοχές Αγαλά και Κερί, με τους τουρίστες να μεταφέρονται σε άλλα ξενοδοχεία.

Συνολικά, στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και εθελοντικές ομάδες και πεζοπόρα τμήματα. Παράλληλα, ο δήμος Ζακύνθου και η περιφερειακή ενότητα συνδράμουν με πολλές υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Αναφορές για κατεστραμμένες περιουσίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί ένα σπίτι και ένα εστιατόριο, ενώ ζημιές έχουν προκληθεί, επίσης, σε στάβλους και παραθεριστικές κατοικίες.

Δήμαρχος Ζακύνθου: Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα κατοικίες

Ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, περιέγραψε την κατάσταση ως «ανεξέλεγκτη» και τόνισε ότι η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα κατοικίες. Υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για επιπλέον εναέρια μέσα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2025 - 20:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χίος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 40 πολιτών με πλωτά μέσα
Ειδήσεις

Χίος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 40 πολιτών με πλωτά μέσα

Πυροσβεστική: 82 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Σε εξέλιξη 23 μέτωπα
Ειδήσεις

Πυροσβεστική: 82 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Σε εξέλιξη 23 μέτωπα

Κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αβέβαιων προοπτικών
Χρηματιστήρια

Κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αβέβαιων προοπτικών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah
Ειδήσεις

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Λίβανος: Εντολή εκκένωσης του ισραηλινού στρατού για περιοχές της Τύρου
Ειδήσεις

Λίβανος: Εντολή εκκένωσης του ισραηλινού στρατού για περιοχές της Τύρου

Βενεζουέλα: Πυρκαγιά σε εγκατάσταση φυσικού αερίου – Τραυματίστηκαν εργαζόμενοι
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Πυρκαγιά σε εγκατάσταση φυσικού αερίου – Τραυματίστηκαν εργαζόμενοι

ΟΛΠ: Στα 12,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2026
Ανακοινώσεις

ΟΛΠ: Στα 12,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ