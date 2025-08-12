Χίος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 40 πολιτών με πλωτά μέσα
19:49 - 12 Αυγ 2025

Χίος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 40 πολιτών με πλωτά μέσα

Reporter.gr Newsroom
Η πυρκαγιά που μαίνεται στη Χίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με δεκάδες πολίτες να εγκλωβίζονται σε παραλίες και το Λιμενικό, μαζί με ιδιώτες ιδιοκτήτες σκαφών, να δίνουν μάχη για τον απεγκλωβισμό τους.  

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) επιχειρείται η απομάκρυνση πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικό του Λιμενικού έχει απεγκλωβίσει 11 άτομα, ενώ ιδιωτικά σκάφη έχουν μεταφέρει περίπου 40 ακόμη προς το Λιθί.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πέντε πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό, ένα πλωτό περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στη μεταφορά των πολιτών σε ασφαλές σημείο. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της διάσωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2025 - 20:54
