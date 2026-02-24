Συνεχίζεται η «μάχη» εξαγοράς της Warner Bros – Νέα βελτιωμένη προσφορά από Paramount

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε την Τρίτη (24/2) ότι εξετάζει νέα βελτιωμένη πρόταση από την Paramount Skydance, χωρίς να αποκαλύπτει το ύψος της, καθώς ο ιδιοκτήτης του CBS επιχειρεί την τελευταία στιγμή να αποτρέψει την εξαγορά του ιστορικού στούντιο από το Netflix.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, η νέα προσφορά ξεπερνά την προηγούμενη πρόταση της Paramount, η οποία ανερχόταν στα 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά — συνολικά 108,4 δισ. δολάρια μαζί με το χρέος — για το σύνολο της Warner Bros.

Η επικαιροποιημένη πρόταση κατατέθηκε έπειτα από εβδομάδα διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο να καμφθούν οι επιφυλάξεις που είχαν οδηγήσει τη μητρική εταιρεία του HBO να απορρίψει παλαιότερες προσφορές της Paramount και να προτιμήσει τη συμφωνία με το Netflix, η οποία αποτιμάται στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή ή 82,7 δισ. δολάρια για το στούντιο και τα streaming περιουσιακά στοιχεία.

Παρά ταύτα, η Warner Bros υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της ότι η συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix παραμένει ενεργή και ότι το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να εισηγείται υπέρ της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Το Netflix και η Paramount δεν προχώρησαν άμεσα σε σχόλιο. Στις προσυνεδριακές συναλλαγές, οι μετοχές και των τριών εταιρειών κατέγραψαν άνοδο μεταξύ 0,4% και 0,8%.

Εφόσον η Warner Bros κρίνει πως η νέα πρόταση της Paramount υπερτερεί της συμφωνίας με το Netflix, η πλατφόρμα streaming θα έχει περιθώριο τεσσάρων ημερών για να καταθέσει αντιπρόταση, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο.

Οποιαδήποτε από τις δύο συμφωνίες αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον συσχετισμό δυνάμεων στο Χόλιγουντ, καθώς θα προσφέρει στον αγοραστή κορυφαία στούντιο, εκτεταμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου και δημοφιλή franchise, όπως το Game of Thrones, το Harry Potter και τα DC Comics.

Το Netflix διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω την προσφορά του για την ιδιοκτήτρια του HBO Max, υποστηρίζοντας ότι η δική του πρόταση προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους μετόχους, ιδίως μέσω της απόσχισης των καλωδιακών περιουσιακών στοιχείων πριν από την εξαγορά.

Αντίθετα, η Paramount — που έχει προτείνει την εξαγορά ολόκληρης της Warner Bros, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δραστηριοτήτων — εκτιμά ότι τα καλωδιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν ελάχιστη αξία.

Η εταιρεία, υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Ντέβιντ Έλισον, θεωρεί ότι διαθέτει σαφέστερη διαδρομή προς τη ρυθμιστική έγκριση στις ΗΠΑ, επικαλούμενη και τις σχέσεις της με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους επενδυτές, η Paramount έχει προτείνει να καλύψει το «break-up fee» των 2,8 δισ. δολαρίων που θα όφειλε η Warner Bros στο Netflix σε περίπτωση ακύρωσης της συμφωνίας, καθώς και να καταβάλει περίπου 650 εκατ. δολάρια επιπλέον σε μετρητά για κάθε τρίμηνο καθυστέρησης μετά το τρέχον έτος.

Οι ανανεωμένες επαφές μεταξύ Warner Bros και Paramount έρχονται μετά από πιέσεις της Ancora Capital, η οποία απέκτησε μερίδιο περίπου 200 εκατ. δολαρίων στη μητρική εταιρεία του HBO και κατηγόρησε τη διοίκηση ότι δεν διαπραγματεύτηκε επαρκώς με την Paramount.

Ο ακτιβιστής επενδυτής επέκρινε το διοικητικό συμβούλιο για την αποδοχή, κατά την άποψή του, κατώτερης συμφωνίας και για την επιλογή μιας αβέβαιης στρατηγικής απόσχισης, προαναγγέλλοντας ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με το Netflix εάν δεν επανεκκινήσουν οι συνομιλίες με την Paramount.

Αναλυτές της MoffettNathanson εκτιμούν ότι μια προσφορά κοντά στα 34 δολάρια ανά μετοχή από την Paramount θα έβαζε τέλος στον ανταγωνισμό των προσφορών και θα απέτρεπε περαιτέρω αμφισβητήσεις σχετικά με την αποτίμηση της Discovery Global.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Warner Bros, η Discovery Global θα μπορούσε να αποφέρει από 1,33 έως 6,86 δολάρια ανά μετοχή. Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν ανακοινώσει ότι θα ψηφίσουν για τη συμφωνία με το Netflix στις 20 Μαρτίου.