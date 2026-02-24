ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνεχίζεται η «μάχη» εξαγοράς της Warner Bros – Νέα βελτιωμένη προσφορά από Paramount
Επιχειρήσεις
16:29 - 24 Φεβ 2026

Συνεχίζεται η «μάχη» εξαγοράς της Warner Bros – Νέα βελτιωμένη προσφορά από Paramount

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε την Τρίτη (24/2) ότι εξετάζει νέα βελτιωμένη πρόταση από την Paramount Skydance, χωρίς να αποκαλύπτει το ύψος της, καθώς ο ιδιοκτήτης του CBS επιχειρεί την τελευταία στιγμή να αποτρέψει την εξαγορά του ιστορικού στούντιο από το Netflix.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, η νέα προσφορά ξεπερνά την προηγούμενη πρόταση της Paramount, η οποία ανερχόταν στα 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά — συνολικά 108,4 δισ. δολάρια μαζί με το χρέος — για το σύνολο της Warner Bros.

Η επικαιροποιημένη πρόταση κατατέθηκε έπειτα από εβδομάδα διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο να καμφθούν οι επιφυλάξεις που είχαν οδηγήσει τη μητρική εταιρεία του HBO να απορρίψει παλαιότερες προσφορές της Paramount και να προτιμήσει τη συμφωνία με το Netflix, η οποία αποτιμάται στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή ή 82,7 δισ. δολάρια για το στούντιο και τα streaming περιουσιακά στοιχεία.

Παρά ταύτα, η Warner Bros υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της ότι η συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix παραμένει ενεργή και ότι το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να εισηγείται υπέρ της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Το Netflix και η Paramount δεν προχώρησαν άμεσα σε σχόλιο. Στις προσυνεδριακές συναλλαγές, οι μετοχές και των τριών εταιρειών κατέγραψαν άνοδο μεταξύ 0,4% και 0,8%.

Εφόσον η Warner Bros κρίνει πως η νέα πρόταση της Paramount υπερτερεί της συμφωνίας με το Netflix, η πλατφόρμα streaming θα έχει περιθώριο τεσσάρων ημερών για να καταθέσει αντιπρόταση, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο.

Οποιαδήποτε από τις δύο συμφωνίες αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον συσχετισμό δυνάμεων στο Χόλιγουντ, καθώς θα προσφέρει στον αγοραστή κορυφαία στούντιο, εκτεταμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου και δημοφιλή franchise, όπως το Game of Thrones, το Harry Potter και τα DC Comics.

Το Netflix διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω την προσφορά του για την ιδιοκτήτρια του HBO Max, υποστηρίζοντας ότι η δική του πρόταση προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους μετόχους, ιδίως μέσω της απόσχισης των καλωδιακών περιουσιακών στοιχείων πριν από την εξαγορά.

Αντίθετα, η Paramount — που έχει προτείνει την εξαγορά ολόκληρης της Warner Bros, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δραστηριοτήτων — εκτιμά ότι τα καλωδιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν ελάχιστη αξία.

Η εταιρεία, υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Ντέβιντ Έλισον, θεωρεί ότι διαθέτει σαφέστερη διαδρομή προς τη ρυθμιστική έγκριση στις ΗΠΑ, επικαλούμενη και τις σχέσεις της με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους επενδυτές, η Paramount έχει προτείνει να καλύψει το «break-up fee» των 2,8 δισ. δολαρίων που θα όφειλε η Warner Bros στο Netflix σε περίπτωση ακύρωσης της συμφωνίας, καθώς και να καταβάλει περίπου 650 εκατ. δολάρια επιπλέον σε μετρητά για κάθε τρίμηνο καθυστέρησης μετά το τρέχον έτος.

Οι ανανεωμένες επαφές μεταξύ Warner Bros και Paramount έρχονται μετά από πιέσεις της Ancora Capital, η οποία απέκτησε μερίδιο περίπου 200 εκατ. δολαρίων στη μητρική εταιρεία του HBO και κατηγόρησε τη διοίκηση ότι δεν διαπραγματεύτηκε επαρκώς με την Paramount.

Ο ακτιβιστής επενδυτής επέκρινε το διοικητικό συμβούλιο για την αποδοχή, κατά την άποψή του, κατώτερης συμφωνίας και για την επιλογή μιας αβέβαιης στρατηγικής απόσχισης, προαναγγέλλοντας ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με το Netflix εάν δεν επανεκκινήσουν οι συνομιλίες με την Paramount.

Αναλυτές της MoffettNathanson εκτιμούν ότι μια προσφορά κοντά στα 34 δολάρια ανά μετοχή από την Paramount θα έβαζε τέλος στον ανταγωνισμό των προσφορών και θα απέτρεπε περαιτέρω αμφισβητήσεις σχετικά με την αποτίμηση της Discovery Global.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Warner Bros, η Discovery Global θα μπορούσε να αποφέρει από 1,33 έως 6,86 δολάρια ανά μετοχή. Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν ανακοινώσει ότι θα ψηφίσουν για τη συμφωνία με το Netflix στις 20 Μαρτίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney
Ειδήσεις

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι
Επιχειρήσεις

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Βρετανία – Χώρες του Κόλπου: Ιστορικό deal δισεκατομμυρίων για το ελεύθερο εμπόριο
Ειδήσεις

Βρετανία – Χώρες του Κόλπου: Ιστορικό deal δισεκατομμυρίων για το ελεύθερο εμπόριο

Netflix: Επενδύσεις $135 δισ. σε παραγωγές ταινιών και σειρών την τελευταία δεκαετία
Επιχειρήσεις

Netflix: Επενδύσεις $135 δισ. σε παραγωγές ταινιών και σειρών την τελευταία δεκαετία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ