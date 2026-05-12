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Netflix: Επενδύσεις $135 δισ. σε παραγωγές ταινιών και σειρών την τελευταία δεκαετία
Επιχειρήσεις
16:24 - 12 Μάι 2026

Netflix: Επενδύσεις $135 δισ. σε παραγωγές ταινιών και σειρών την τελευταία δεκαετία

Reporter.gr Newsroom
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Το Netflix γνωστοποίησε ότι μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει δαπανήσει περίπου 135 δισεκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών σε πάνω από 50 χώρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

Κατά το ίδιο διάστημα, οι παραγωγές της πλατφόρμας απασχόλησαν συνολικά περίπου 425.000 ηθοποιούς, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες κομπάρσους και εργαζόμενους ημερομίσθιους, όπως αναφέρεται στο σχετικό “Netflix Effect”.

Η συμβολή της πλατφόρμας στις τοπικές οικονομίες δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά εκτείνεται και σε έμμεσες επιδράσεις, μέσα από την ενίσχυση άλλων κλάδων στις χώρες όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Νότιας Κορέας, όπου μετά την προβολή της ταινίας KPop Demon Hunters πέρυσι, οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων προς τη χώρα αυξήθηκαν κατά 25%, ενώ οι αναζητήσεις για εκμάθηση κορεάτικης γλώσσας στην εφαρμογή Duolingo σημείωσαν άνοδο 22%.

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η pop κουλτούρα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός οικονομικής ενίσχυσης, συμβάλλοντας στην αύξηση του τουρισμού και στη διάδοση του πολιτισμού μιας χώρας σε διεθνές επίπεδο.

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