Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις η Paramount – Έσοδα $7,35 δισ. στο α' τρίμηνο

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα που άγγιξαν τα 7,35 δισ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ενισχυμένης απόδοσης του τομέα streaming – στον οποίο περιλαμβάνονται το Paramount+, καθώς και οι πλατφόρμες BET+ και Pluto, η δωρεάν υπηρεσία με διαφημίσεις.

Τα έσοδα από τη μονάδα streaming αυξήθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 2,4 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Το Paramount+, που αποτελεί τη βασική πλατφόρμα του streaming χαρτοφυλακίου της εταιρείας, ενίσχυσε τη συνδρομητική του βάση κατά 700.000 χρήστες μέσα στο τρίμηνο, ενώ τα έσοδά του κατέγραψαν άνοδο 17% σε ετήσια βάση.

Συνολικά, το Paramount+ πλησιάζει πλέον τα 80 εκατομμύρια συνδρομητές, με την τελευταία αύξηση να σημειώνεται παρά τις ανατιμήσεις στα πακέτα της πλατφόρμας τον Ιανουάριο – τις πρώτες αυξήσεις τιμών από τον Αύγουστο του 2024.