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Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις η Paramount – Έσοδα $7,35 δισ. στο α&#039; τρίμηνο
Επιχειρήσεις
15:14 - 05 Μάι 2026

Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις η Paramount – Έσοδα $7,35 δισ. στο α' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Paramount Skydance ξεπέρασε τη Δευτέρα (4/5) τις προβλέψεις της Wall Street για τα έσοδα του πρώτου τριμήνου, αντλώντας σημαντική ώθηση από τις δραστηριότητές της στο streaming και τον κινηματογράφο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα που άγγιξαν τα 7,35 δισ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ενισχυμένης απόδοσης του τομέα streaming – στον οποίο περιλαμβάνονται το Paramount+, καθώς και οι πλατφόρμες BET+ και Pluto, η δωρεάν υπηρεσία με διαφημίσεις.

Τα έσοδα από τη μονάδα streaming αυξήθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 2,4 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Το Paramount+, που αποτελεί τη βασική πλατφόρμα του streaming χαρτοφυλακίου της εταιρείας, ενίσχυσε τη συνδρομητική του βάση κατά 700.000 χρήστες μέσα στο τρίμηνο, ενώ τα έσοδά του κατέγραψαν άνοδο 17% σε ετήσια βάση.

Συνολικά, το Paramount+ πλησιάζει πλέον τα 80 εκατομμύρια συνδρομητές, με την τελευταία αύξηση να σημειώνεται παρά τις ανατιμήσεις στα πακέτα της πλατφόρμας τον Ιανουάριο – τις πρώτες αυξήσεις τιμών από τον Αύγουστο του 2024.

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