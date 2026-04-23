Οι μέτοχοι της Warner Bros ενέκριναν τη συμφωνία με την Paramount

Οι μέτοχοι της Warner Bros Discovery ενέκριναν την εξαγορά της Paramount έναντι 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων (82 δισεκατομμύρια λίρες), σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Ο David Ellison βρίσκεται έτσι ένα βήμα πιο κοντά στην ένωση μερικών από τις μεγαλύτερες ειδησεογραφικές και ψυχαγωγικές εταιρείες στον κόσμο. Η πιθανή εξαγορά ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει συναντήσει σημαντική αντίθεση στο Χόλιγουντ.

Η συμφωνία θα δει την Paramount, ιδιοκτήτρια της Skydance, να αναλαμβάνει τον έλεγχο όλων των τίτλων και καναλιών της Warner Bros, στους οποίους περιλαμβάνονται ο Χάρι Πότερ, το Game of Thrones και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.

«Με την Paramount, προσβλέπουμε στη δημιουργία μιας εξαιρετικής συνδυασμένης εταιρείας που θα διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και θα ωφελήσει την παγκόσμια κοινότητα δημιουργικών ταλέντων», δήλωσε ο πρόεδρος της Warner Bros, Samuel DiPiazza.

Η συμφωνία χρειάζεται ακόμη την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού.