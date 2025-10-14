Έφυγε ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας Γιάννης Κόλλιας

Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά με θλίψη τον Γιάννη Κόλλια, έναν σπουδαίο προπονητή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα στον χώρο του αθλήματος.

Με μακρά και ουσιαστική παρουσία στην προπονητική, υπηρέτησε την Εθνική Νέων από το 1971 έως το 1975, ενώ εργάστηκε και στην Εθνική Ελπίδων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάδειξη νέων ταλέντων, πολλά από τα οποία πρωταγωνίστησαν τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του βρέθηκε στον πάγκο πολλών συλλόγων, όπως ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός. Το 2003, ανέλαβε προσωρινά και την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Μια από τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του ήταν η καθοδήγηση της Εθνικής Ελπίδων στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 το 1998, όπου η Ελλάδα ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία.

H ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟ

«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποχαιρετά τον Γιάννη Κόλλια, μια μεγάλη προσωπικότητα, έναν δάσκαλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με πολυετή προσφορά στις Εθνικές Ομάδες. Ο πρόεδρος, Μάκης Γκαγκάτσης, και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ο Γιάννης Κόλλιας άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο της χώρας μας, καθώς διαχρονικά ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια και την καλλιέργεια που διέθετε, όπως επίσης για​ τον παιδαγωγικό ρόλο του στα αναπτυξιακά κλιμάκια των Εθνικών Ομάδων. Ειδικευόταν στα τμήματα υποδομής και ανέδειξε πολλούς ποδοσφαιριστές, των οποίων το ταλέντο διέκρινε από τα πρώτα τους βήματα σε μικρή ηλικία.

Το 1998 οδήγησε την Εθνική Ελπίδων στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με παίκτες που μετέπειτα είτε έγιναν πρωταθλητές Ευρώπης είτε έκαναν σπουδαία καριέρα. Επιπλέον είχε διατελέσει προπονητής της Εθνικής Νέων, ενώ είχε καθοριστική συμβολή στον τομέα της εκπαίδευσης των Ελλήνων προπονητών.

Από τους συλλόγους που εργάστηκε ήταν -μεταξύ άλλων- ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός, ενώ για ένα διάστημα το 2003 διετέλεσε και προπονητής του Ολυμπιακού».