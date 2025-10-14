Η Ρωσία ετοιμάζεται να επιστρατεύσει έως και δύο εκατ. εφέδρους για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ρωσία ενδέχεται να αναπτύξει έως και δύο εκατομμύρια εφέδρους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, εφόσον χρειαστεί, βάσει τροπολογιών του νόμου που αναμένεται να εγκριθούν από τη Δούμα, δίνοντας της έτσι μεγαλύτερη ευελιξία να αυξήσει το μέγεθος των δυνάμεών της εκεί.

Σε έναν εξαντλητικό πόλεμο φθοράς, με βαριές απώλειες και από τις δύο πλευρές, η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να ανανεώσει και να επεκτείνει τη ρωσική δύναμη στην Ουκρανία – η οποία, όπως έχει δηλώσει, αριθμεί πάνω από 700.000 στρατιώτες – καλώντας εφέδρους που έχουν υπογράψει εθελοντικά συμβόλαια με το Υπουργείο Άμυνας.

Η τροπολογία θα επιτρέπει την επιστράτευση εφέδρων και σε καιρό ειρήνης, και όχι μόνο σε περιόδους στρατιωτικού νόμου ή όταν έχει κηρυχθεί πόλεμος. Η Ρωσία αποκαλεί την εισβολή της στην Ουκρανία «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και όχι πόλεμο.

Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στον Πούτιν να αποφύγει έναν νέο γύρο αντιδημοφιλούς κινητοποίησης — κάτι που οι αρχές επιθυμούν να αποφύγουν μετά την μερική επιστράτευση του Σεπτεμβρίου 2022, η οποία οδήγησε δεκάδες χιλιάδες Ρώσους άνδρες να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Οι έφεδροι θα λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή αν κληθούν.

Το μέτρο αναμένεται επίσης να είναι οικονομικότερο για το ρωσικό κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή δαπανά σημαντικά ποσά για να προσελκύσει εθελοντές να υπογράψουν συμβόλαια με τον τακτικό στρατό για να πολεμήσουν στην Ουκρανία — μια πολιτική που έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης.

Οι έφεδροι, οι οποίοι υποβάλλονται σε ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση και αμείβονται όταν απουσιάζουν από τις πολιτικές τους εργασίες, θα λαμβάνουν ωστόσο επιπλέον πληρωμή αν κληθούν υπό τους νέους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι τροπολογίες, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του πρακτορείου RBC και των κρατικών μέσων ενημέρωσης που έλαβαν αντίγραφο των προτεινόμενων αλλαγών.

Το RBC ανέφερε ότι το τρέχον σχέδιο τροπολογιών, το οποίο εγκρίθηκε τη Δευτέρα από κυβερνητική επιτροπή έπειτα από πρόταση του Υπουργείου Άμυνας, προβλέπει ότι οι έφεδροι δεν θα μπορούν να αναπτύσσονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών κάθε φορά.

Ο Αλεξέι Ζουράβλιεφ, αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής άμυνας, δήλωσε ότι οι αλλαγές θα επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση των εφέδρων —οι οποίοι, όπως είπε ο ίδιος και άλλοι βουλευτές με στρατιωτικό προσανατολισμό, αριθμούν περίπου δύο εκατομμύρια— σε περισσότερες περιστάσεις από ό,τι σήμερα.

«Είναι επαγγελματίες στον τομέα τους, αλλά προς το παρόν βρίσκονται σε εφεδρεία», δήλωσε ο Ζουράβλιεφ στο RTVI.

«Μέχρι τώρα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί αυτό το δυναμικό μόνο σε περιόδους στρατιωτικού νόμου ή γενικής κινητοποίησης. Είμαστε εμπλεκόμενοι σε πραγματικές και μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις (στην Ουκρανία), αλλά επίσημα, πόλεμος δεν έχει κηρυχθεί», πρόσθεσε.

Μια ακόμη τροπολογία θα επιτρέπει την αποστολή των εφέδρων και εκτός συνόρων.

Μόλις ο νόμος αλλάξει – κάτι που θεωρείται τυπικό σε ένα απολύτως ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα – ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής άμυνας, δήλωσε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να επιλέξει να αναπτύξει εφέδρους στις ουκρανικές περιοχές Σούμι και Χάρκοβο, εάν το επιθυμεί.