ΕΚΤ και Fed σε φάση αναμονής – Το παράθυρο για νέα μείωση επιτοκίων παραμένει ανοιχτό

Η νομισματική πολιτική παραμένει ευέλικτη σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, με τους επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, παρά τα σημάδια σταθερότητας.

Οικονομική σταθερότητα με δόσεις επιφυλακτικότητας εκπέμπουν οι επικεφαλής των δύο ισχυρότερων κεντρικών τραπεζών στον κόσμο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις πρόσφατες μειώσεις επιτοκίων και τις βελτιωμένες οικονομικές ενδείξεις, η πορεία της νομισματικής πολιτικής παραμένει ανοιχτή σε περαιτέρω κινήσεις.

Λαγκάρντ: Δεν κλείνει ο κύκλος των μειώσεων – Η ΕΚΤ παραμένει σε εγρήγορση

Από την Ουάσινγκτον, η Κριστίν Λαγκάρντ ξεκαθάρισε ότι οι οκτώ διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ –που έχουν φέρει το βασικό επιτόκιο στο 2%– δεν σηματοδοτούν και το τέλος της νομισματικής χαλάρωσης. «Δεν θα έλεγα ποτέ πως η δουλειά ενός κεντρικού τραπεζίτη τελειώνει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ΕΚΤ διατηρεί στάση «ετοιμότητας», έτοιμη να αντιδράσει σε νέα δεδομένα, παρά την αισιοδοξία για την πορεία του πληθωρισμού και τη μερική άρση της γεωπολιτικής και εμπορικής αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με την ίδια, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε κατάλληλο επίπεδο για την επίτευξη του στόχου του 2% στον πληθωρισμό, ακόμα και υπό την πίεση εξωτερικών παραγόντων, όπως οι δασμοί των ΗΠΑ και η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία.

Πάουελ: Τεχνική σύσφιξη με προσοχή και χωρίς βιαστικές κινήσεις

Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ, ο Τζερόμ Πάουελ δηλώνει ότι η Fed πλησιάζει στο τέλος της διαδικασίας ποσοτικής σύσφιξης (quantitative tightening), χωρίς όμως να δίνει ξεκάθαρα μηνύματα για την πορεία των επιτοκίων. Όπως εξήγησε στο ετήσιο συνέδριο της National Association for Business Economics, «παρακολουθούμε στενά μια ευρεία γκάμα δεικτών» για να αποφασίσουμε πότε θα σταματήσει η μείωση του ισολογισμού – που έχει ήδη υποχωρήσει από τα επίπεδα-ρεκόρ των 9 τρισ. δολαρίων.

Αναφερόμενος στα επιτόκια, ο Πάουελ διατήρησε ουδέτερη στάση, επισημαίνοντας ότι η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Η πρόσφατη επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας ενδέχεται να αλλάξει την ισορροπία μεταξύ των στόχων της Fed για απασχόληση και πληθωρισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η Fed προχώρησε σε μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25% στην τελευταία της συνεδρίαση, με την αγορά να αναμένει τουλάχιστον δύο ακόμη μειώσεις έως το τέλος του έτους.

Ο Πάουελ ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχει ασφαλής διαδρομή για τη νομισματική πολιτική», αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για τις επόμενες κινήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της πληρωμής τόκων στα τραπεζικά αποθεματικά, χαρακτηρίζοντας την πρόταση για κατάργησή τους ως «σοβαρό λάθος», που θα περιόριζε την ικανότητα της Fed να ελέγχει τα επιτόκια.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed στις 28–29 Οκτωβρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αγορές και οι επενδυτές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τις προθέσεις των δύο μεγάλων κεντρικών τραπεζών μέσα σε ένα περιβάλλον που παραμένει εύθραυστο, παρά τα σημάδια σταθεροποίησης.