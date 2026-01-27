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Εθνική ποδοσφαίρου: Επιστροφή στις τρεις γραμμές των μεγάλων επιτυχιών
Magazino
08:30 - 27 Ιαν 2026

Εθνική ποδοσφαίρου: Επιστροφή στις τρεις γραμμές των μεγάλων επιτυχιών

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Η adidas και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνουν τη νέα φάση της συνεργασίας τους, στο πλαίσιο της οποίας η adidas αναλαμβάνει το ρόλο του επίσημου τεχνικού συνεργάτη όλων των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου της Ελλάδας μέχρι το 2030. Η νέα αυτή συμφωνία επανασυνδέει δύο οργανισμούς με μακρά παράδοση και ενισχύει την κληρονομιά που μοιράζονται σε μερικές από τις πιο ιστορικές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως η κατάκτηση του UEFA EURO 2004, το FIFA Confederations Cup 2005, τα UEFA EURO 2008 & EURO 2012 και το FIFA World Cup 2010.

Βασιζόμενοι σε αυτή την κοινή διαδρομή, η νέα αυτή σχέση αντανακλά τη δέσμευση και των δύο πλευρών για καινοτομία, απόδοση και συνεχή εξέλιξη του αθλήματος. Με τη συμβολή της adidas και τη στρατηγική κατεύθυνση της ΕΠΟ, με στόχο την ενίσχυση της αγωνιστικής παρουσίας και τη στήριξη της νέας γενιάς ποδοσφαιριστών, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση των Εθνικών Ομάδων σε μια περίοδο ανανέωσης.

Ο κ. Γκαγκάτσης, Πρόεδρος της ΕΠΟ δήλωσε για αυτή τη συνεργασία: "Η επανασύνδεση της ΕΠΟ με την adidas, θεωρώ πως ήταν πεπρωμένο μας. Διότι δεν πρόκειται απλώς για μια χορηγική συνεργασία, αλλά για μία σχέση που έχει χτιστεί μέσα από τις κορυφαίες στιγμές της Εθνικής Ομάδας. Καλωσορίζουμε και πάλι στην οικογένεια των Εθνικών Ομάδων ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand, με το οποίο στην ουσία επανεκκινούμε μια κοινή διαδρομή με οδηγό το ένδοξο παρελθόν και προορισμό ένα λαμπρό μέλλον για το εθνικό μας ποδόσφαιρο".

Αντίστοιχα ο Sam Handy, Global General Manager Football της adidas, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Ελλάδα έχει μια υπερήφανη ιστορία συμπεριλαμβανομένης της αξέχαστης νίκης τους στο UEFA European Championship του 2004, αλλά αυτό που πραγματικά μας ενθουσιάζει είναι η φιλοδοξία και η ενέργεια για το μέλλον. Με την πλούσια κληρονομιά μας στο ποδόσφαιρο και τη δέσμευσή μας για καινοτομία, είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε ξανά στο πλευρό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας τις ομάδες της στον δρόμο προς νέες επιτυχίες στη παγκόσμια σκηνή.»

Η συμφωνία μεταξύ adidas και ΕΠΟ σηματοδοτεί μια κοινή φιλοδοξία για την περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, ενισχύοντας το διεθνές του αποτύπωμα και εμπνέοντας τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών και φιλάθλων.

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