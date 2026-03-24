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Intersport–ΕΠΟ: Πενταετής συμφωνία για το merchandising της Εθνικής – Το πλάνο
Επιχειρήσεις
08:46 - 24 Μαρ 2026

Intersport–ΕΠΟ: Πενταετής συμφωνία για το merchandising της Εθνικής – Το πλάνο

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε συμφωνία πενταετούς διάρκειας με την ΕΠΟ προχώρησε η Intersport του ομίλου Fourlis, αναλαμβάνοντας το αποκλειστικό merchandising της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στο football segment και στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εμπορικού οικοσυστήματος γύρω από το brand της Εθνικής.

Το project υπερβαίνει το μοντέλο της κλασικής χορηγίας, καθώς αφορά την πλήρη ανάπτυξη και διαχείριση προϊόντων (apparel, accessories, lifestyle), με στόχο τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων και την αύξηση της εμπορικής αξίας της ομάδας.

Στρατηγική τοποθέτηση στο football segment

Η επένδυση αποτελεί συνέχεια της διεύρυνσης της δραστηριότητας της Fourlis στο ποδόσφαιρο, έναν τομέα όπου η εταιρεία εντοπίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση επαγγελματιών, ακαδημιών και οργανωμένων ομάδων.

Όπως ανέφερε ο Βαγγέλης Μπάτρης, CEO Sportswear Market, η εταιρεία αξιοποίησε τη δυναμική της αγοράς – με έναν στους τρεις Έλληνες να προμηθεύεται ποδοσφαιρικά είδη από το δίκτυό της – για να αναπτύξει εξειδικευμένα concepts καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το μοντέλο αυτό ήδη επεκτείνεται διεθνώς, σε αγορές όπως η Ολλανδία, η Τουρκία και η Σουηδία.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί dedicated B2B δομή που απευθύνεται σε συλλόγους και ακαδημίες, ενισχύοντας τη διείσδυση πέρα από το παραδοσιακό retail.

Διεύρυνση προϊοντικής βάσης και αξιοποίηση brand

Η συμφωνία με την ΕΠΟ δίνει στην Intersport πρόσβαση σε ένα από τα ισχυρότερα brands του ελληνικού αθλητισμού, επιτρέποντας σημαντική επέκταση της προϊοντικής βάσης.

Σε αντίθεση με το περιορισμένο portfolio της Adidas (περίπου 30 κωδικοί), το νέο εμπορικό πλάνο προβλέπει ανάπτυξη συλλογής έως και 200 κωδικών, καλύπτοντας τόσο αθλητική ένδυση όσο και προϊόντα καθημερινής χρήσης. Στόχος είναι η αύξηση του average basket και η διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού.

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Πολυκαναλικό μοντέλο και διεθνής διάσταση

Η διάθεση των προϊόντων θα βασιστεί σε πολυκαναλικό μοντέλο, αξιοποιώντας:

  • το δίκτυο 66 καταστημάτων Intersport με dedicated corners,
  • συνεργασίες με τρίτα σημεία λιανικής,
  • και το e-commerce, που αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικός μοχλός διεθνούς ανάπτυξης.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία flagship store στο κέντρο της Αθήνας, στα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών clubs, ενισχύοντας τη φυσική παρουσία του brand.

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Ανάπτυξη σε περιβάλλον χαμηλής ζήτησης

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε μια αγορά αθλητικών ειδών με περιορισμένη ανάπτυξη (περίπου 3%), όπου οι μεγάλοι παίκτες ενισχύουν τα μερίδιά τους.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Intersport καταγράφει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, υπεραποδίδοντας της αγοράς, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εισάγουν παράγοντες αβεβαιότητας, επηρεάζοντας ήδη τις τουριστικές ροές και ενδεχομένως την καταναλωτική δαπάνη μέσω αυξήσεων σε ενέργεια και βασικά αγαθά.

Η εταιρεία διατηρεί θετικές προβλέψεις για τη χρήση, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η ένταση και η διάρκεια των εξωγενών πιέσεων παραμένουν αβέβαιες.

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